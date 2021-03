Al igual que Miguel Herrera, José Ramón Fernández aseguró que Giovani dos Santos es un futbolista que se lesiona muy seguido.

México.- Después de que Miguel Herrera lanzara una serie de críticas contra Giovani dos Santos, José Ramón Fernández hizo lo propio, ya que aseguró que el elemento del Club América es un “ jugador pecho frío ”.

Fue en una de sus intervenciones en ESPN donde José Ramón Fernández calificó de tal manera a Giovani dos Santos, quien, según Miguel Herrera, pidió su cambio en el Mundial Brasil 2014 debido a que le “ quemaban los pies ” debido a unas “ ampollas ”.

Aunque eso sí, el experimentado comentarista señaló que el Piojo Herrera no tuvo que haber ventilado dicha situación, toda vez que son cosas privadas que corresponden únicamente al vestuario.

“Miguel Herrera no debería decir esto, son cosas privadas. Pero en parte tiene razón, Giovani dos Santos se lesiona muchísimo. Es un jugador pecho frío. Si dice ‘me duele, me duele’, y no juega. De repente da buenos partidos, de repente malos, y luego pasa inadvertido. Lo meten al campo y ni cuenta nos damos” José Ramón Fernández

Giovani dos Santos no entrena mucho, dice José Ramón Fernández

Asimismo, José Ramón Fernández aseguró que la carrera de Giovani dos Santos ha venido ostensiblemente a la baja, pues después de debutar en el FC Barcelona , terminó por regresar al continente americano para jugar con el LA Galaxy y luego con el Club América .

En el mismo sentido, Joserra aseguró que el estilo futbolístico de Gio es lesionarse mucho y no entrenar tanto, lo cual trae como consecuencia el pobre nivel de juego que ha exhibido en los años más recientes.

Cabe señalar que tras los duros señalamientos de Miguel Herrera, Giovani dos Santos salió a dar su versión, incluso desmintió las declaraciones del director técnico al asegurar que él jamás pidió su cambio en aquel Mundial Brasil 2014 .

De igual modo, Miguel Herrera respondió a tal declaración asegurando que no tiene ningún problema con Giovani dos Santos. Es más, admitió que si tiene oportunidad de ficharlo lo haría dadas sus extraordinarias condiciones.