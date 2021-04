José Ramón Fernández criticó a las Chivas después de que perdiera ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca.

México.- José Ramón Fernández se fue con todo contra el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) después de la dolorosa derrota sufrida ante el Cruz Azul Futbol Club .

A través de su cuenta de Twitter, José Ramón Fernández, reconocido antiamericanista, no tuvo piedad con las Chivas, pues aseguró que cada día que pasa están en peor nivel futbolístico, lo cual quedó demostrado después de la derrota por la mínima diferencia en lo que fue la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2021 de Liga MX .

Además, el siempre polémico Joserra tundió feo a Víctor Manuel Vucetich , DT del Club Deportivo Guadalajara, pues afirmó que el equipo no juega a nada bajo su mando.

“Chivas cada día PEOR. Chivas no juega a nada. Chivas no profundiza. Chivas no tiene gol. Chivas sólo hace cambios cuando va perdiendo. Las Chivas han DESAPARECIDO” José Ramón Ferández

— José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 11, 2021

No se avecina cambios en Club Chivas

Pese a todas las críticas que le llovieron al Club Deportivo Guadalajara, algunas mucho más fuertes que las de José Ramón Fernández, todo parece indicar que no se avecinan cambios en el organigrama del primer equipo masculino.

Sin embargo, existen fuertes rumores de que los futbolistas ya no están nada conformes con la gestión de Ricardo Peláez , director deportivo, ni con la de Víctor Manuel Vucetich , de ahí el pésimo rendimiento demostrado hasta el momento.

En 14 jornadas disputadas, las Chivas de Víctor Manuel Vucetich apenas han logrado sacar 13 puntos , por ende, se encuentran situadas en el lugar número décimo quinto de la clasificación general del Torneo Guard1anes 2021 .