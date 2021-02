David Faitelson atacó a José Ramón Fernández por apoyar al Canelo, por lo que 'Joserra' no se quedó callado.

Sigue las burlas hacia David Faitelson por no cumplir la apuesta que había hecho por la sanción al Club América por alineación indebida. En esta ocasión fue José Ramón Fernández quien le recordó el apodo que se ganó en los últimos días #LordDeudor.

Todo comenzó cuando Faitelson atacó a José Ramón por apoyar al Canelo Álvarez, quien esta noche peleará contra Avni Yildirim, a lo que el experimentado periodista respondió pidiéndole que cumpliera con la apuesta que había hecho.

"¡Querido #LordDeudor primero cumple tus apuestas. Te guste o no, el Canelo es el mejor libra por libra y punto" José Ramón Fernández

Mi querido #LordDeudor primero cumple tus apuestas.

Te guste o no, el @canelo es el mejor libra por libra y punto. https://t.co/d5cP4frU1s — José Ramón Fernández (@joserra_espn) — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 27, 2021

David Faitelson reta al 'Burro' Van Rankin

Una de las peleas que David Faitelson protagonizó en los últimos días fue con Jorge 'Burro' Van Rankin, también por la apuesta que el periodista no quiso cumplir.

Después de que Faitelson le dijo al Burro que "no eran iguales", en la últimas horas le volvió a lanzar una apuesta al aficionado del América, en esta ocasión utilizando la pelea del Canelo Álvarez como pretexto.

Mi querido #LordDeudor primero cumple tus apuestas.

Te guste o no, el @canelo es el mejor libra por libra y punto. https://t.co/d5cP4frU1s — José Ramón Fernández (@joserra_espn) — José Ramón Fernández (@joserra_espn) February 27, 2021

El 'Burro' le contesta a Faitelson

Como era de esperarse, la nueva apuesta de David Faitelson tuvo reacción por parte del 'Burro' Van Rankin, quien aseguró no entender al periodista; no obstante, aceptó su propuesta.

"Ya no te entiendo nada, sales diciendo que no te prestas a payasadas y ahora me sales con eso? Qué vas a apostar y en qué round #LordDeudor" Jorge 'Burro' Van Rankin

Ya no te entiendo nada, sales diciendo q no te prestas a payasadas y ahora me sales con eso? Q vas a apostar y en q round #LordDeudor https://t.co/3dA6XCa9R5 — Jorge Van Rankin (@burrovan) — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 27, 2021

Cabe mencionar que David Faitelson, quien apostó su casa y su cabellera a que no castigarían al América, se justificó diciendo que la casa está a nombre de su esposa, además de que se dio permiso de utilizar una "licencia poética", pues él no se presta a ese tipo de "payasadas".