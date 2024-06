¡Es Oficial! José Juan Macías ya posa con los colores de Santos Laguna, el delantero mexicano llega procedente de Chivas, club con el que no era tomado en cuenta por Fernando Gago y su cuerpo técnico.

José Juan Macías, ex de Chivas llegaría a Santos Laguna para reforzar el ataque de los de la Comarca, sumado a que se reencontrará con Nacho Ambriz tras cinco años de no ser dirigido por el estratega mexicano.

Recordemos que Ambriz dirigió a JJ Macías en León, club en el que Macías demostró su mejor nivel, con los Panzas Verdes jugó un total de 40 partidosm anotó 19 goles y repartió dos asistencias.

Macías fue petición de Nacho, quien espera recuperar la mejor versión del atacante mexicano de 24 años de edad, por el bien de futbolista, de Santos y de la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Nacho Ambriz tras la llegada de Macías a Santos?

En platica con ESPN, Nacho Ambriz adelanto el fichaje de José Juan Macías, a quién recuerda por su paso por León; asimismo, Ambriz reconoce que el buen futbolista y la gran apuesta que representa la llegada de Macías a Santos Laguna.

“Es un chico joven todavía que es una buena apuesta para mí, es un jugador que yo conozco, sé lo que me puede rendir, sé lo que me puede dar, entiendo que podrán decir que hace mucho que no juega y que tuvo lesiones”, comentó el Nacho Ambriz sobre José Juan Macías.

Asimismo, busca recuperar al delantero que se vio con los Esmeraldas, por el bien de Santos, de él y de la Selección Mexicana, ya que Macías tiene ganas de demostrar su valía tras las lesiones que sufrió cuando pertenecía a Chivas.

“Él me conoce y sabe que me gusta exigir mucho. Espero recuperar a ese hombre que tiene gol y esperemos recuperarlo por el bien de él, de Santos y por supuesto de la selección mexicana.”, comentó Nacho.

¿Cómo le fue a José Juan Macías con Chivas?

Desde su llegada al primer equipo de Chivas, José Juan Macías tuvo un gran desempeño, donde llegó a alcanzar un costo de 10 millones de euros (poco más de 193 millones de pesos).

Actualmente José Juan Macías tiene un valor de 1.5 millones de euros (poco más de 29 millones de pesos mexicanos) debido a su inactividad en el último semestre

Con Chivas JJ Macías jugó un total de 94 partidos, anotó en 27 ocasiones y dio solamente una asistencia acumulando 5,183 minutos con el Rebaño.