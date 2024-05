Luego de quedar borrado por Fernando Gago en el Clausura 2024, se rumora que el futuro de José Juan Macías podría estar en Mazatlán.

El delantero de 24 años, José Juan Macías, buscaría salir del Rebaño Sagrado para tener más actividad ya que solo disputó 289 minutos en la temporada que recién terminó y en Mazatlán podría tener más regularidad.

Pese a que Chicharito Hernández y Ricardo Marín no tuvieron un gran torneo, Fernando Gago no le dio muchas oportunidades a JJ y no disputó ni un minuto de la Liguilla.

Además, se rumora que la relación entre el estratega del equipo rojiblanco y el delantero estaría rota, ya que nuca le habría dado una explicación de por qué dejó de ser tomado en cuenta.

José Juan Macías podría terminar en Mazatlán para el próximo torneo

José Juan Macías buscaría reunirse con un viejo conocido para el Apertura 2024, ya que en Mazatlán se reencontraría con un estratega con el que ya ha trabajado.

El delantero que en una ocasión declaró que estaba compitiendo con Erling Haaland para fichar por el Borussia Dortmund se quedó sin oportunidades en Chivas y estaría muy cerca de terminar en el Mazatlán de la Liga MX

De acuerdo a información del Diario AS, Víctor Manuel Vucetich ya habría conversado con Jose Juan Macías para convencerlo de fichar por Mazatlán.

Jose Juan Macías (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

El Rey Midas ya prepara la plantilla del equipo mazatleco de cara al siguiente semestre, y el delantero de Chivas sería uno de sus principales objetivos para esta ventana de transferencias.

No sería la primera ocasión en la que trabajan juntos, ya que también compartieron vestidor cuando Vucetich dirigió al Rebaño Sagrado.

¿A qué otro equipo se podría ir José Juan Macías?

Mazatlán no sería el único equipo de la Liga MX interesado en José Juan Macías, ya que el Santos Laguna también estaría monitoreando la situación del delantero mexicano.

Nacho Ambriz también habría mostrado interés en volver a trabajar con el delantero de Chivas, ya que fue con él con quien se vio la mejor versión de JJ cuando ambos estaban en León.

José Juan Macías. (Isaac Ortiz / Mexsport)

Si bien aún no es seguro cual será su destino, es muy probable que José Juan Macías salga del conjunto de Verde Valle, ya que luce complicado que juegue con el equipo mientras siga estando Fernando Gago.