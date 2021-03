La afición abucheó a José Juan Macías cuando salió de cambio; su actuación en el Preolímpico de Concacaf no ha sido la esperada.

México.- Los abucheos resonaron en el Estadio Jalisco al momento en que José Juan Macías salió del campo para dejarle su lugar a Jesús Angulo en el partido que la Selección Mexicana Sub-23 protagonizó ante su similar de Estados Unidos (1-0).

Corría el minuto 69 cuando José Juan Macías abandonó este partido correspondiente a la última jornada de la Fase de Grupos del Preolímpico masculino de la Concacaf 2021 . Sin embargo, lejos de que los aficionados le aplaudieran por el esfuerzo impreso, terminaron abucheándolo.

Estos abucheos podrían ser el resultado de la mala actuación que tuvo el delantero del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) con la Selección Mexicana , pues no pudo concretar ninguna de las oportunidades que se le presentaron. Aunque eso sí, el Tri logró sacar el vital triunfo por la mínima diferencia.

Es afición del América, dice Jaime Lozano sobre abucheos a José Juan Macías

Luego del partido, Jaime Lozano , DT de la Selección Mexicana Sub-23 que está peleando su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 , respaldó a José Juan Macías.

Y es que Jaime Lozano aseguró que los abucheos pudieron haber provenido de a ficionados del Club América o del Atlas , máximos rivales deportivos de las Chivas y que suelen tener buena presencia en Guadalajara, sede del Preolímpico masculino de la Concacaf 2021.

“Me parece que es afición de América o Atlas, no entiendo como abuchean a un jugador de la Selección Mexicana. No creo que sea comprensible, pero es así, Agradecer a los aficionados que se comportó en mayor medida, no escuchamos el grito durante el partido y eso me llena de alegría, que el público se quede con nosotros, nos empuje y aliente. Lo de Macías al final, cuando haga un gol estará muy contento y feliz” Jaime Lozano

José Juan Macías es admirable, afirma Jaime Lozano

Además de respaldar a José Juan Macías, Jaime Lozano explicó que el delantero ha venido de más en el torneo, ya que, como recordó, no pudo jugar el primer partido debido a una molestia derivada del Clásico Nacional que Chivas jugó ante Club América.