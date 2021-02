Los usuarios de Twitter tundieron al Travieso Arce por rechazar una invitación al Super Bowl 2021, que sería el sueño de los amantes de la NFL.

México.- El exboxeador Travieso Arce se dio el lujo de rechazar una invitación con todos los gastos pagados para ver el Super Bowl 2021, mismo en el que los Tampa Bay Buccaneers se impusieron a los Kansas City Chiefs.

Tal como afirmó el Travieso Arce en Twitter, tenía invitación para asistir al Super Bowl 2021 pero la rechazó debido a que no le gusta el futbol americano.

“¿Seré el único que no le gusta y que no está viendo el Super Bowl? Tenía invitación todo pagado a Tampa Bay y no quise ir. El problema es que todo mundo está viendo eso y no sé qué hacer, denme un consejo ¿Qué se hace en estos casos?” Travieso Arce

Travieso Arce aclara que sí le entiende al futbol americano

Como era de suponerse, las críticas llovieron contra el Travieso Arce por rechazar una invitación al Super Bowl 2021, que sería el sueño de muchos aficionados a la NFL.

Incluso algunos usuarios de Twitter sugirieron que el exboxeador había declinado el ofrecimiento debido a que no le entiende al futbol americano; sin embargo, el susodicho aclaró que conoce perfectamente la disciplina.

En tanto que otros fans recomendaron a Jorge Arce seguir las acciones del Super Bowl 2021 acompañado de carne y alguna bebida, como hacen tantas personas más allá de sus gustos deportivos.

Seré el Único que no le gusta, y que no está viendo el Súper Bowl🏈 y tenia invitación todo pagado a Tampa Bay 🙃 y no quise ir,🙉 el problema es que todo mundo 🌍 está viendo eso☹️ y no se que hacer denme un consejo que se hace en estos casos🤩 🙈 — Jorge Arce (@TraviesoArce) — Jorge Arce (@TraviesoArce) February 8, 2021

Histórica victoria de Tamba Bay Buccaneers

El Super Bowl 2021 que ganaron los Tamba Bay Buccaneers resultó histórico por varios motivos, y es que, por ejemplo, fue el escenario de la consagración absoluta de Tom Brady, quien alzó su séptimo trofeo Vince Lombardi.

Asimismo, fue la primera vez que un equipo juega como local el Super Bowl y que se corona, sin mencionar que The Weeknd la rompió con su majestuosa participación en el Medio Tiempo.