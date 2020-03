El expugilista se mostró molesto por la situación que vive el país con el coronavirus, la economía y la cuarentena.

Jorge 'Travieso' Arce explotó en redes sociales por la crisis sanitaria de que se vive en México y todo el mundo; sin embargo, hizo un desafortunado comentario en relación con China, país donde se originó el coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el ex pugilista escribió: "chinos cochinos que comen puras porquerías", para posteriormente quejarse de que la subida del precio del dólar y hasta porque los niños no pueden acudir a la escuela por la cuarentena .

"Ya no sé qué va pasar? Entre los chinos cochinos que comen puras porquerías, el dólar a 23 pesos; todo el país paralizado por el coronavirus, la gente bien paniquiada, los chamacos todo el día cagando el palo sin escuela, no hay a donde ir, me estoy volviendo loco en casa" Jorge 'Travieso' Arce

El mensaje del boxeador, que recientemente se enfrentó a Julio César Chávez, hace referencia a la teoría de que el brote del COVID-19 se originó después de que en China una persona cocinó a un murciélago, uno de los animales que más transmite enfermedades, aunque este hecho no se encuentra comprobado.

Divide opiniones entre sus seguidores

El polémico y xenófobo comentario de Jorge 'Travieso' Arce dividió las opiniones de sus seguidores, pues mientras unos se lo tomaron con humor, la mayoría le reclamaron que tenga más tacto al hacer declaraciones de este tipo, pues es una figura pública.

"Travieso eres increíble me caes con madres", "Eres grande travieso", fueron algunos comentarios a su favor, mientras que otros criticaron que no se quejara cuando él tenía muchas más facilidades y lujos que cualquier persona promedio en este país.

"Se supone que eres una figura pública! Por detalles como estos la preparación académica es necesaria chavos", "La muestra de lo peligrosos que son los chingadazos en el box", fueron algunos de los muchos comentarios que lo criticaron.