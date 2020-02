El mítico ‘Brody’ señaló que el gran número de futbolistas extranjeros ha tapado la salida de jóvenes futbolistas mexicanos.



No cabe duda de que el futbol mexicano tiene una serie de problemas que no permite que siga creciendo, uno de ellos, el número de extranjeros en cada uno de los equipos, tal y como lo piensa Jorge Campos.

En entrevista con Espacio Deportivo, el mítico ' Brody ' fue muy critico con la Liga MX, pues consideró que hay una cantidad exagerada de extranjeros, lo que a su parecer frena el desarrollo de los futbolistas mexicanos.

"Los extranjeros son muchos y no dejan crecer a los jóvenes y siempre me dicen que estoy mal, que estoy loco, que estoy en otro mundo, pero eso ya lo sé, lo que no saben ellos es que le están haciendo mal al futbol mexicano" Jorge Campos

Mucho se ha hablado sobre el tema de la cantidad de extranjeros en la Liga MX. Y es que mientras unos piensan que es una motivación para el más joven, otros piensan que solo tapan al talento nacional, sobre todo futbolistas de mediana calidad que no dan resultados.

En este Clausura 2020 hay 179 futbolistas extranjeros repartidos en los equipos de la Liga MX (exceptuando a Chivas). Pumas es el equipo que menos tiene con cinco , mientras que la mayoría de los equipos tienen a los 12 foráneos permitidos por el reglamento.

Cuidado con la MLS

Jorge Campos también habló sobre lo mucho que está creciendo la Major League Soccer (MLS) con respecto a la Liga MX, algo que advirtió hace varios años.

“Se los dije la otra vez, les comenté que tuvieran mucho cuidado, nos estamos descuidando mucho en México, (la MLS) nos están rebasando en muchos aspectos, no hay que descuidar la liga mexicana”

Si bien la MLS le pase por encima a la Liga MX en cuanto a organización y condiciones para los futbolistas, lo cierto es que aún no llega al nivel que tiene la liga azteca y muestra de ello son los últimos campeones de la Concacaf Liga de Campeones.