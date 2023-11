Jorge Campos, leyenda mundial bajo los tres palos, dejó abierta la puerta para irse a TUDN con André Marín el pasado jueves 16 de noviembre, durante una entrevista en redes.

Jorge Campos fue el invitado especial en el podcast de la esposa de Andrés Guardado, y habló sobre cómo se dio su llegada a TV Azteca gracias a André Marín.

Sandra de la Vega, pareja de Andrés Guardado, le preguntó al “Inmortal” si existe alguna posibilidad de que se una al ex analista de Fox Sports ahora que trabaja para Televisa y esto fue lo que contestó:

“Ya se fue, a ver si me quieren llegar. No sé, no me han dicho nada. André Marín fue fundamental, siempre me apoyó y fue fundamental para que llegara a TV Azteca”, explicó.

El Brody actuó de manera diplomática y no se metió en polémica contestando si sí o no trabajaría para la competencia de la televisora del Ajusco en un futuro, como lo hiciesen en el pasado el propio Marín o David Faitelson.

Jorge Campos explica cómo nació su gran amistad con Christian Martinoli y Luis García

Jorge Campos habló sobre cómo nació su gran amistad con Christian Martinoli y Luis García una vez que llegó a TV Azteca, en el podcast de la esposa de Andrés Guardado, Sandra de la Vega.

El Brody contó que en un principio resultó muy difícil para él trabajar en la televisión, sin embargo, los consejos de Christian Martinoli y Luis García terminaron por ayudarlo.

“Al principio no hablaba mucho, nunca he sido de hablar mucho pero me costaba trabajo expresarme bien porque no hablo bien. Ellos me ayudaron mucho a llegar poco a poco”, sentenció el Inmortal.

La leyenda del Club Pumas y la Selección Mexicana concluyó contando que abrirá muy pronto una academia de futbol en México y los Estados Unidos, en búsqueda de desarrollar talento joven.

Jorge Campos: ¿En qué equipos jugó durante su carrera como futbolista profesional?

Jorge Campos siempre será recordad como un ícono de la Liga MX y el futbol mundial, gracias a sus fantásticas atajadas bajo los tres postes, vistiendo la camiseta de siete clubes distintos durante su carrera como profesional.

Club Pumas

Atlante

LA Galaxy

Cruz Azul

Chicago Fire

Club Tigres

Club Puebla

