El portero causó revuelo en redes sociales al dar la espalda durante la entonación del himno nacional, pero él mismo dio su razón.

El portero de los Xolos de Tijuana, Jonathan Orozco, causó revuelo minutos antes de comenzar el duelo de ida de la Final de la Copa MX por dar la espalda a las cámaras durante la ceremonia del himno nacional; no obstante, él mismo salió a explicar por qué lo hizo.

Y es que durante la ceremonia de la entonación del himno nacional mexicano, minutos previos al duelo entre Rayados y Xolos, se observó al portero mexicano dar la espalda, por lo que generó polémica, sobre todo en redes sociales.

El propio portero mexicano utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. Señaló que esta no es la primera vez y no será la última en que lo haga, pues siempre se parará frente a la bandera de México.

"Con respecto a la foto (por la) que tanto me critican por dar la espalda, no es la primera vez y no será la última, siempre de frente a mi bandera, para entonar el himno nacional", escribió en su cuenta de Twitter.

Foto que tanto me critican por dar la espalda, no es la primera vez y no será la última, siempre de frente a mi bandera, para entonar el himno nacional.

Saludos pic.twitter.com/5Grd3a4BOc — Jonathan Orozco (@jona_orozco) — Jonathan Orozco (@jona_orozco) October 22, 2020

Rayados pega primero en la final de la Copa MX

La noche del miércoles se disputó el duelo de ida de la final entre Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey por el título de la Copa MX, la cual no se había podido jugar debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Fue el equipo dirigido por Antonio Mohamed el que se llevó la victoria por la mínima ventaja, gracias a un gol de Nicolás Sánchez en el primer cuarto de juego de la primera parte.

📹#NoTeLoPierdas

🕞17': ¡G⚽⚽⚽L! 'Nico' Sánchez anota desde el manchón penal y le da la ventaja a Monterrey en la Final de Ida de la #CopaMX🏆.



Xolos 0-1 Rayados#SienteTuLiga ⚽ #GranFinal pic.twitter.com/GQ40w5ieec — Copa MX (@CopaMx) — Copa MX (@CopaMx) October 22, 2020

Fue así que los Rayados regresan a la Sultana del Norte con la ventaja del duelo de ida, misma que buscarán mantener y ampliar el próximo miércoles, cuando se juegue el duelo de vuelta en el Gigante de Acero.

Cabe mencionar que, de ganar la Copa MX, Rayados sería campeón vigente de todos los torneos que ha disputado: Liga MX, Concacaf Liga de Campeones y Copa MX.