Jonathan Dos Santos confesó que el año 2020 fue el más complicado de su carrera, tanto que por su mente pasó la palabra retiro.

El 2020 fue un año más que complicado para muchos futbolistas, entre ellos Jonathan Dos Santos, quien no pudo ver mucha actividad a causa de la pandemia y por una lesión. El mediocampista mexicano la pasó tan mal, que por su mente comenzó a pasar la palabra "retiro".

En entrevista con el programa 'Ahora o Nunca' de ESPN, el menor de los Dos Santos confesó que pensó en el retiro debido a una lesión que sufrió en la temporada, la que consideró como la peor de su carrera.

"Sí, la verdad es que sí (pensó en dejar el futbol profesional). Ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque con esta lesión nunca sabía en qué momento me iba a sentir al ciento por ciento; es una lesión que te puede durar con molestias un año o dos años, dependiendo del cuerpo de cada uno, y sí lo pasé muy mal el año pasado" Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos extrañó a su familia

Jonathan Dos Santos reveló que uno de los motivos por los que la pasó tan mal en 2020 fue el estar lejos de su familia, además de que la lesión le estuvo molestando todo el año, incluso cuando regresaba a los entrenamientos.

"Aparte, no estaba con mi familia, estuve un tiempo sin jugar, cuando volví a jugar sentía molestias, jugaba y entrenaba con muchísimas molestias, no estaba al ciento por ciento, lo he dicho, fue uno de los años más complicados de toda mi carrera" Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos David Leah/Mexsport

Jonathan Dos Santos: "Quiero hacer algo grande con el Galaxy"

Sobre su próxima temporada con el Galaxy de Los Ángeles de la Major League Soccer (MLS), Jonathan Dos Santos, aseguró que se siente en buena forma y reveló que su intención es hacer historia con el club, ser campeón, y espera que este sea el año.