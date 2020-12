Joao Maleck, de 21 años, afirmó que se hará cargo de los hijos de Alejandro Castro, quien falleció en el accidente que provocó.

México.- Después de más de un año de estar recluido en el penal de Puente Grande tras provocar la muerte de dos personas, Joao Maleck quedó en libertad e incluso dio sus primeras declaraciones a los medios de comunicación.

A bordo del vehículo que lo trasladó a la casa de sus familiares, Joao Maleck aseguró que los meses que estuvo recluido lo cambiaron y le hicieron madurar. Además, adelantó que este miércoles 16 de diciembre dará una conferencia de prensa .

Y es que el futbolista de 21 años ofrecerá una disculpa pública a los familiares afectados por el accidente de tránsito que provocó el 24 de junio del 2019, en Zapopan, Jalisco.

“No tengo palabras para describir este momento que sin duda fue muy especial para mí, esperado por mi familia y por mucha gente. Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias afectadas. A toda la gente decirle que yo entré siendo un Joao Maleck aquí al Penal y salgo siendo otro, deportivamente y, lo que más me importa a mí, como ser humano” Joao Maleck

Este martes el futbolista #JoaoMaleck fue puesto en libertad condicional, tras haber pagado 3 millones de pesos de fianza, luego del accidente vial en 2019 que provocó la muerte de una pareja en Zapopan, Jalisco. as pic.twitter.com/Hq08siVU10 — 88.9 Noticias (@889Noticias) — 88.9 Noticias (@889Noticias) December 16, 2020

Joao Maleck revela ofertas para seguir en el futbol

Aunque tiene contrato vigente con Santos Laguna, dicho equipo descartó que lo vaya a incorporar al primer equipo, de modo que, todo parece indicar, Joao Maleck tendrá que cambiar de aires si quiere continuar ligado al futbol.

En ese sentido, el otrora jugador del Porto B y Atlético Sevilla admitió que tiene algunas ofertas sobre la mesa, pero todavía no existe nada concreto al respecto. Mas eso sí, aseguró que se mantuvo entrenando durante su estancia en Puente Grande.

“En el tema futbolístico tengo planes… Tenemos por ahí algo ya, pero faltan por definir muchos detalles. Tuve la oportunidad de prepararme, de entrenar, salgo bien físicamente y con mucha motivación. Tengo un contrato que vigente, aún tengo un compromiso con ellos (Santos Laguna), pero ya veremos qué es lo que viene” Joao Maleck

Me haré cargo de los niños que quedaron desamparados: Joao Maleck

De acuerdo con lo dicho a ESPN por Javier Alberto García González, abogado del futbolista de 21 años, éste le manifestó que se encuentra arrepentido por lo ocurrido.

Y pese a que también siente que ya pagó su deuda con la sociedad, señaló que se hará cargo de los hijos de Alejandro Castro, quien recién había contraído nupcias con María Fernanda Peña, la otra fallecida.