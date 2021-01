🚨 Aunque Joao Maleck cuenta con contrato preexistente con Santos Laguna, desde Grupo Orlegi me cuentan que NO JUGARÁ con ninguno de sus clubes: Santos, Atlas y Tampico Madero de Liga de Expansión.



Por lo pronto Alteños de Tepatitlán metió reversa y no lo contratarán. pic.twitter.com/Wh9zfyPiLj

— Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) January 7, 2021