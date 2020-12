Martha Álvarez-Ugena publicó un comunicado con duros cuestionamientos hacia Joao Maleck.

México.- A días de que Joao Maleck abandonara el penal de Puente Grande, Martha Álvarez-Ugena, madre de una de las víctimas que dejó el accidente protagonizado por el futbolista, externó su sentir respecto a este hecho.

A través de un comunicado, la madre de María Fernanda Peña, quien falleció en junio del 2019 junto a su esposo Alejandro Castro luego de que el auto de Joao Maleck impactara contra el suyo, calificó como “cínicas” las declaraciones externadas por el jugador de 21 años tras recuperar su libertad.

Recordemos que el elemento del Santos Laguna afirmó haber madurado durante su estadía en Puente Grande, por ende, dijo, ahora que está libre intentaría ser un ejemplo de buena conducta para los demás.

“Ya basta. Ya rebasaron el límite del cinismo. Joao Maleck, ¿Cómo tienes el descaro de decir ante las cámaras que vas a ser un ejemplo para muchos? Yo no creo que un asesino cobarde, mentiroso y que no tuvo el valor para asumir la consecuencia de haber matado a dos personas por manejar en estado de ebriedad y rebasando los 188 kilómetros por hora sea un ejemplo para nadie” Martha Álvarez-Ugena

“¿Quién le dará una segunda oportunidad a mi hija?”, el reproche a Joao Maleck

Para quedar libre, Joao Maleck tuvo que pagar 3 millones de pesos , mismos que servirán para indemnizar a los deudos de María Fernanda Peña y Alejandro Castro.

En aras de, como prometió, hacerse cargo de los hijos del occiso, el futbolista declaró que desea recuperar su carrera futbolística, incluso reveló que ya tiene ofertas sobre la mesa.

Tales palabras de igual modo molestaron a Martha Álvarez-Ugena, y es que en el comunicado aseveró que la única manera de reparar el daño sería que su hija volviera a estar con ella.