Joana Sanz reveló la última carta que Dani Alves le envió desde la cárcel el pasado lunes 25 de septiembre, a través de una historia compartida en redes sociales.

La modelo española subió a su Instagram lo que el ex lateral izquierdo del FC Barcelona le escribió en un momento de “inspiración”, haciéndole saber que extraña su compañía.

“ Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera , por un beso de ella, aunque sólo uno fuera. Donde sea, como sea, lo que sea... Pero contigo a mi lado siempre. Te amo”, dijo el brasileño de 40 años.

Joana Sanz dejó en claro que su relación amorosa con el ex Club Pumas había terminado a raíz del problema, sin embargo, continúa manteniendo contacto con él desde hace un par de meses.

Dani Alves enfrenta un cargo menos por agresión sexual tras desestimación de la Audiencia de Barcelona

Dani Alves enfrentará un cargo menos por agresión sexual tras la desestimación de la Audiencia de Barcelona el pasado jueves 21 de septiembre.

La Audiencia de Barcelona intervino para que las acusaciones de la Fecasarm y Spain Night Life no procedan en contra del ex futbolista del Club Pumas.

Esto debido a que tanto la Fecasarm como Spain Night Life, señalaban que la ex figura del FC Barcelona atentaba contra la imagen del sector empresarial dedicado a la prestación de servicios de entretenimiento nocturno.

“La reputación y la imagen o prestigio del sector empresarial del ocio nocturno no estarían cuestionados o no sería necesaria la intervención como parte para preservar lo que no está en peligro”, sentenciaron.

Dani Alves: ¿Cuándo fue la última vez que jugó en el futbol profesional?

Dani Alves continúa esperando la resolución de las autoridades tras haber sido acusado de agresión sexual a principios del 2023 en Barcelona.

El ex futbolista del Club Pumas jugó por última vez en el futbol profesional en la Jornada 7 del Apertura 2022, enfrentando al Club Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

