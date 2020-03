"Sigan hablando, me dan risa": J.J. Macías responde a las críticas

El futbolista mexicano aceptó que las críticas siempre estarán presentes y más en un equipo tan importante en México como lo es Chivas.

José Juan Macías no se preocupa por las críticas, al contrario, le dan risa, pues sabe que siempre estarán presentes y más en un equipo tan importante en México como los son las Chivas de Guadalajara.

Tras ser criticado por besar el escudo de las Chivas unos meses después de que lo hizo en su paso por el Club León , el J.J. habló en entrevista con TUDN y aseguró que no les da importancia y que solo le dan rating.

"Mientras hablen, que sigan hablando, me dan rating gratis. No solo soy yo, es Chivas, entiendo perfectamente que me critiquen. Hasta me dan risa” J.J Macías

Para todos ustedes que critican a @JJMacias9 por el beso al escudo de @Chivas, sepan algo, por las dudas que nunca lo hayan vivido.



El fútbol es como el amor, si nunca tuviste más de una novia, no sabes lo que es la pasión. pic.twitter.com/XyNeZxA2li — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 2, 2020

Las críticas se hicieron presentes luego de que Macías marcara gol en la victoria de Chivas ante León y besara el escudo del cuadro rojiblanco, cuando meses atrás, en otro partido entre ambos equipos, pero con la camiseta esmeralda hizo lo mismo.

Macías, al igual que Chivas, fue criticado por no marcar diferencia en su segunda etapa con el conjunto rojiblanco; no obstante, en los dos últimos encuentros, ante Xolos y León, marcó los goles de la victoria.

¿Qué sigue para Macías y Chivas?

Tras haber superado la crisis en la que parecían estar, las Chivas de Guadalajara ya se encuentran de nuevo en puestos de Liguilla, justo en la octava posición con 12 unidades , producto de tres triunfos, tres empates y dos derrotas.

Ahora, el cuadro tapatío tendrá un partido más que complicado ante los Rojinegros del Atlas, equipo que si bien no pasa por un buen momento, se dejarán el alma en la cancha como lo hacen en cada Clásico Tapatío.

Sobre el duelo ante La Academia, Macías recordó el sabor tan especial que hay en los duelos contra el Atlas, sobre todo para los futbolistas que crecen con dicha rivalidad desde canteranos.

"Siempre se van a acordar del último clásico y es especial, pero hasta ahí. No me gustaría darle tanta importancia. Yo lo entiendo por la afición, la gente hace un esfuerzo y hay mucha responsabilidad de nuestra parte. Ya es algo muy profundo y los que somos desde la cantera sabemos qué es enfrentarte ante Atlas"

Atlas y Chivas se enfrentarán la noche del sábado 7 de marzo en la cancha en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.