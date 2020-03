José Juán Macías lanza el JJ Challenge para que pandemia no se haga tan pesada

El delantero del Guadalajara quiere motivar a los aficionados que permanecen en sus hogares por el problema del Covid-19

Después de suspender el Clausura 2020 de la Liga MX, la mayoría de los equipos optaron por romper filas para evitar posibles contagios de coronavirus. El caso de Chivas no fue la excepción, y José Juan Macías se encargó de lanzar un reto para combatir el aburrimiento.

El delantero del Guadalajara publicó un video en su Twitter oficial para lanzar el ‘JJ Challenge’, que consiste en subir una rutina de ejercicio a las redes sociales. comenzará el reto a partir de este jueves para motivar a los aficionados a mantenerse activos durante la cuarentena.

Les dejaré la rutina en un rato más! Espérenla a partir de mañana todos los días a las 9 am. #JJchallenge 🔴⚪️ pic.twitter.com/tTdk4ZKoAz — JJ MACIAS (@JJMacias9) March 19, 2020

“De los momentos malos siempre me gusta sacar lo bueno . Me puse a pensar en qué podemos hacer juntos para que esta cuarentena no se haga tan pesada. He decidido subir todos los días a mis redes sociales rutinas de 15 a 20 minutos de ejercicio. Lo voy a dejar en mis redes sociales”, explicó el delantero.

El jugador de las Chivas decidió lanzar el ‘JJ Challenge’ después de que la directiva ordenara la cuarentena de todo el plantel. Los futbolistas del Guadalajara tienen órdenes específicas para cumplir con el trabajo físico desde casa en espera de que mejore la situación.