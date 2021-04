John McPhee perdió los estribos tras ser derribado por Jeremy Alcoba; ambos fueron multados con 23 mil pesos.

Momentos de tensión se vivieron en el MotoGP GP Doha 2021, toda vez que Jeremy Alcoba y John McPhee protagonizaron un choque que provocó que ambos cayeran al suelo.

Sin embargo, eso no fue lo peor, sino que acto seguido John McPhee, visiblemente molesto, se le fue a los golpes a Jeremy Alcoba, quien de igual modo respondió de manera violenta.

Todo comenzó cuando, durante la vuelta 15, a la altura de la curva 1, el español tocó la llanta trasera de Darrym Binder , lo que provocó que el primer cayera al asfalto y de paso derribara al inglés.

Una vez que eso ocurrió, McPhee se fue en búsqueda de Alcoba, quien vale decir trató de calmar las cosas; sin embargo, el inglés le propinó una patada en los genitales al susodicho, que también se le fue a los golpes.

Multan a Jeremy Alcoba y John McPhee

Cabe señalar que las autoridades de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) decidieron castigar tanto a Jeremy Alcoba como a John McPhee por tan bochornoso espectáculo.

Vaya que la pelea les costó caro, pues ambos tendrán que pagar mil euros, es decir, 23 mil pesos , y también deberán salir desde el pitlane en el Gran Premio de Portugal , competencia que se llevará a cabo el próximo 18 de abril.

¿Qué dijeron Jeremy Alcoba y John McPhee tras la pelea?

Luego de lo ocurrido, Jeremy Alcoba mostró su desacuerdo con el castigo recibido, ya que en su consideración el choque con John McPhee fue meramente accidental.

“Caí y por mala suerte otro piloto se ha comido (literalmente) mi moto. El caso es que para la próxima carrera, aparte de la rabia que me ha hecho caer en esta bonita carrera, es que estoy sancionado con salir de Pitlane + 5. Todo porque el otro piloto pensó que lo había tirado. Vino hacia mí, me empujó y me dio una patada en los testículos” Jeremy Alcoba

En tanto que John McPhee reconoció que se dejó llevar por la furia que le provocó haber sido derribado, por segunda semana consecutiva, a causa de lo que estimó se trató de un error de otro motociclista .