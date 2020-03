Ahora Chávez Jr. le entra al análisis político; habla de AMLO y Trump (VIDEO)

El “Hijo de la Leyenda” respaldó la gestión de AMLO debido a que “está en favor de la paz y no de la violencia”.



México.- Julio César Chávez Jr. sigue dando más de qué hablar por lo que publica en Instagram que por su insipiente carrera boxística.

Si hace unas semanas la hizo comentarista deportivo al criticar a “Chicharito” Hernández, ahora el “Hijo de la Leyenda” incursionó en el análisis político, pues expuso sus consideraciones acerca de la gestión del presidente AMLO.

“Veo que AMLO sí es buena persona. Es un buen ser humano. Aparte está muy dura la situación. A mí se me hace que está en favor de la paz y en contra de la violencia. Pero lógico no puede cambiar todo de la noche a la mañana. Aparte dijo que no se va a reelegir, por eso los mexicanos deberíamos apoyarlo más”.

Chavéz Jr.

Como vemos, el boxeador profesional apoyó la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque eso sí, pidió que ojalá el mandatario se despoje de la solemnidad que caracteriza a los políticos en aras de que se acerque más a la gente.

También se refirió a Trump



Debido a que Chávez Jr. reside en los Estados Unidos, también analizó las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre próximo. Incluso adelantó que ve a Donald Trump como el gran ganador.

“Donald Trump va a ganar otra vez. Es difícil, pero yo creo que sí por que para los estadounidenses ha sido buen presidente. Él se autonombra como el que más ha combatido el terrorismo. También ha hablado de los mexicanos, ese es un tema delicado. Lo único que sé es que el mejor presidente será quien sea más humanitario”.



Cabe señalar que también le mandó un mensaje de felicitación a Pocho de Nigris, quien podría ser su próximo rival en una pelea amistosa, por su cumpleaños 44.