Javier Mascherano anuncia su retiro del futbol

El mediocampista argentino, que jugó en grandes equipos en su carrera, se retira del futbol profesional a los 36 años.

Javier Mascherano anunció este domingo su retiro como futbolista profesional a los 36 años, poniéndole fin a una carrera llena de éxitos a nivel de clubes y de mucha jerarquía y entrega con la Selección de Argentina.

Mascherano anunció su retiro después del partido de su equipo, Estudiantes de la Plata, que perdió ante Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesional. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en la Argentina", dijo ante los medios de comunicación.

El 'Jefecito' señaló que no ha tenido buenas sensaciones en los últimos meses, por lo que prefiere terminar su carrera ahora y no faltarle el respeto al club que le dio la oportunidad de regresar al futbol de su país.

🎙 El testimonio completo de Javier Mascherano, al anunciar en conferencia de prensa su retiro del fútbol profesional pic.twitter.com/pAFFREiyAD — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 16, 2020

"He vivido mi profesión al máximo, al cien por ciento, di lo máximo que podía, y hoy me encuentro con que hace tiempo que me cuesta, no quiero faltarle al respeto a Estudiantes, que confió en mí, ni a mis compañeros, ni a esta profesión que me dio todo", agregó.

Se despiden de Javier Mascherano

Javier Mascherano ha sido un jugador emblemático de la Selección Argentina en los últimos años, por lo que ha recibido muestras de cariño y emotivos mensajes por su retiro como futbolista profesional.

El 'Jefecito' es de los pocos jugadores que debutan antes con el combinado nacional que con un club en primera división. En clubes nació en River Plate y tras sus buenas actuaciones se fue a Brasil con el Corinthians.

De nuestro semillero a emblema de la Selección Argentina, hoy Javier Mascherano le puso fin a su excepcional carrera como futbolista.



¡Lo mejor en tu nueva etapa, Masche! 💪 pic.twitter.com/NBXUIiMq0E — River Plate (@RiverPlate) — River Plate (@RiverPlate) November 15, 2020

Después dio el salto a Europa con el West Ham y Liverpool, club en el que tomó relevancia, tanta que en 2010 fichó con el FC Barcelona, equipo en el que, junto a su compatriota Lionel Messi, ganó prácticamente todo.

Después de su paso con el Barça, probó suerte en China, antes de regresar a Argentina con Estudiantes de la Plata, con el que hoy dice adiós. Con la Selección Albiceleste jugó 147 partidos, jugó el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de que ganó dos medallas olímpicas en Atenas 2004 y Beijing 2008.