Javier Aguirre, nuevo técnico de Rayados, hizo unas polémicas declaraciones que sacaron un tremendo susto a los aficionados de los Tigres de la UANL.

El nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, ha hecho unas polémicas declaraciones con las que seguro hizo pasar más que un coraje a más de un aficionado del cuadro de 'La Pandilla', con el que regresa a la Liga MX casi dos décadas después.

Y es que el 'Vasco' Aguirre se declaró fan de Tigres, aunque no de los de la UANL, sino a los de Quintana Roo, el equipo que pertenece a la Liga Mexicana de Beisbol, deporte del que pocos sabían es un tremendo apasionado, tal y como lo demostró en entrevista con Roberto Gómez Junco.

"Soy de los Tigres a muerte. Me dicen que cómo vivo el futbol, que si me apasiono y les digo que no, que yo veo el futbol como leo un libro, muy tranquilo, pero un partido de beisbol no" Javier Aguirre. DT Rayados

Aguirre señaló que desde que se llevaron el equipo de la Ciudad de México, donde protagonizaba la famosa 'Guerra Civil' con los Diablos, le ha perdido la pista, pero siempre será de los Tigres.

Javier Aguirre jugaba como tercera base

Quizá pocos conocían que uno de los deportes que más gusta a Javier Aguirre es el beisbol, una de las disciplinas más seguidas en nuestro país; no obstante, lo que nadie sabía es que el 'Vasco' jugaba como tercera base, hasta que tuvo un accidente.

"Me gustó el beisbol muchísimo ahí en la Liga Lindavista, tenía buen nivel al igual que la Liga Maya, la Tolteca, la Ferrocarrilera y ahí nos organizábamos. No llegamos a hacer un equipo, pero echábamos unas buenas cáscaras. Yo jugaba de tercera base hasta que una bola me rompió los dientes y entonces me cambié al futbol" Javier Aguirre. DT Rayados