Javier Aguirre afirmó que “bajo ninguna circunstancia” la MLS está al mismo nivel que la Liga MX.

México.- En la víspera del partido entre el Club de Futbol Monterrey y el Columbus Crew, Javier Aguirre tundió a la MLS, pues afirmó que no se encuentra al nivel de la Liga MX.

De acuerdo con la explicación ofrecida por Javier Aguirre, la MLS no está al nivel de la Liga MX debido a que ésta tiene un mucho mejor trabajo en fuerzas básicas.

Además, expuso que los niños en Estados Unidos están influenciados por una cultura deportiva muy distinta a la mexicana.

“La MLS está muy bien estructurada, pero bajo ninguna circunstancia está al nivel de la nuestra, porque nosotros hemos trabajado con fuerzas básicas y ellos aún no logran en el joven americano ese arraigo” Javier Aguirre

Hace falta difusión de la Concacaf Liga de Campeones: Javier Aguirre

Asimismo, Javier Aguirre, quien llegó a Rayados para el Torneo Guard1anes 2021 , estimó que a la Concacaf Liga de Campeones le hace falta difusión.

Incluso afirmó que el partido entre el Club de Futbol Monterrey y el Columbus Crew, que será válido por la ida de los cuartos de final del citado torneo, sólo será visto en México y Estados Unidos .

“(Falta) difusión, cuando me tocó ir a cuatro o cinco distintos países se ve la Copa Libertadores, la Copa América. No se ve la Copa Oro, no se ve la Liga de Campeones de Concacaf… Tú juegas contra River Plate en Argentina y lo ves en España, Abu Dhabi, París y Tokio, y el partido de mañana estoy seguro no lo veremos más en que en México y Estados Unidos” Javier Aguirre

Javier Aguirre propone fusión con Comebol

Con el propósito de lograr esa difusión y de paso incrementar el nivel de la Liga MX y de la MLS, Javier Aguirre propuso una fusión entre la Concacaf y la Conmebo l.

Toda vez que tal hecho permitiría que los equipos de estas Ligas jueguen torneos como la Copa Libertadores . Aunado a ello, la Selección de futbol de México podría jugar Copa América .