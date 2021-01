El directivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, negó que hayan cambiado la oferta de un día para otro como aseguró Hugo Sánchez.

Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, respondió a las declaraciones que realizó Hugo Sánchez después de que fuera descartado para ser el nuevo entrenador de La Máquina para el Guard1anes 2021.

Hugo Sánchez señaló en ESPN que la directiva de Cruz Azul le cambió, de un momento a otro, el acuerdo al que habían llegado; no obstante, Jaime Ordiales, para el mismo medio, negó tajantemente esta aseveración y hasta se mostró extrañado de que el 'Pentapichichi' dijera eso.

"Nunca, nunca lo haría, no pasa por mi mente, se me hace algo que no va conmigo ni con Cruz Azul. No sé por qué hizo esa aseveración” Jaime Ordiales. Director Deportivo Cruz Azul

"Hugo Sánchez estaba fuera del presupuesto de Cruz Azul"

Jaime Ordiales habló sobre las negociaciones que la directiva de Cruz Azul sostuvo con Hugo Sánchez, asegurando que la principal razón por la que no se llegó a un acuerdo, es que la cantidad económica que pedía estaba fuera del presupuesto del equipo.

"Pasa directamente porque se subía el presupuesto de lo que yo tenía autorizado como tope. En un momento dado debí recurrir para saber si lo podíamos conseguir y ya no se pudo, pero no fue porque subiera cantidades, fue una situación del mismo grupo y de la cantidad que entraba en global de lo que se había presupuestado”

Hugo Sánchez pidió algo que no gustó a Cruz Azul

El directivo del conjunto celeste agregó que el representante de Hugo Sánchez pidió algo -que no reveló- que no gustó a la directiva de Cruz Azul. Además, señaló que decidieron optar por un técnico de perfil más bajo.

“Con su representante salió una cosita que no me gustaría ventilar, que se tuvo que dirimir con las autoridades de la institución que no les agradó y no les pareció, pero no fue solo esa la razón, cuando yo regresé la llamada al otro día al club, me comentaron que ya no iban a continuar con lo de Hugo ni con nadie de un perfil muy alto, vamos a tratar de ver el plan b que teníamos de alguien identificado con la institución y fue lo que hicimos”