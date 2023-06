Jaime Lozano, quien debutará este próximo domingo en la Copa Oro frente a Honduras, le mandó tremendo mensaje a Diego Cocca por su estilo de juego.

Todo está listo para que la Selección Mexicana debute con Jaime Lozano en el banquillo este domingo en el inicio de la Copa Oro.

El estratega mexicano señaló que cambiará el estilo de jugar a comparación al que se venía haciendo con Diego Cocca.

Jimmy Lozano considera que cada quien tiene su forma de ver el futbol, donde señaló que tiene una visión totalmente diferente a la de Diego Cocca.

“Cocca tenía una forma de ver el futbol y yo tengo otra, cada uno se identifica con lo que siente, con lo que ve, con los DTs que ve en su carrera, yo me identifico con otro tipo de futbol. No sé si mejor o peor”, comentó Jaime Lozano,

Jaime Lozano espera que su estilo de juego pueda tener un impacto inmediato en los seleccionados, donde además recalcó conocer el 70% de los jugadores, pues eso lo haría más fácil.

Jaime Lozano descarta una Selección Mexicana defensiva

La Selección Mexicana está próxima a debutar con Jaime Lozano como estratega interino, y el estilo de juego es una de las cosas que le preocupa al Jimmy, quien señaló que no será un juego defensivo.

En una charla con aficionados de la Selección Mexicana, Jaime Lozano fue claro, pues señaló que no le gusta ser defensivo y que no busca ganar por un gol de diferencia, quiere una selección protagonista que tenga la posesión de la pelota.

“No me considero defensivo, no me veo, no sé si catalogarme como ofensivo pero quiero un equipo protagonista, me gusta tener el balón pero para generar opciones de gol, es lo que vimos en Olímpicos, no quiero ganar 1-0, no soy de los que me guste mantener un resultado”, señaló.

Jaime Lozano, con estilo diferente al de Diego Cocca

En medio de esta charla con los aficionados, Jaime Lozano dio un adelanto del parado que usará con la Selección Mexicana, un esquema diferente al que venía usando Diego Cocca.

La Selección Mexicana debuta este domingo frente a Honduras en el inicio de la Copa Oro, Jaime Lozano dejó ver que usará linea de 4-3-3, parado diferente al que venía manejando Diego Cocca, pues frente a Estados Unidos, utilizó una linea de 5-3-2.

Jaime Lozano considera que este parado táctico le puede dar frutos, pues además fue el que utilizó en los juegos olímpicos de Tokio 2020, donde se hizo acreedor de la medalla de bronce.

