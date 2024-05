Ivan Alonso no se arrepiente de haber encarado a Miguel Herrera, pelea que le costó una sanción de un mes inhabilitado de sus funciones oficiales con Cruz Azul. Sin embargo, sí está dispuesto a tomar un café con el causante de su enfado.

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, habló sobre el encontronazo con Miguel Herrera y aseguró que quiere reencontrarse con él, incluso tomar un café y charlar para conocerlo mejor.

La pelea de Iván Alonso y Piojo Herrera aconteció en enero pasado luego del triunfo de Cruz Azul sobre los Xolos de Tijuana en el Estadio de Ciudad de los Deportes.

En los vestidores del inmueble, Iván Alonso llamó “enano de mierda” a Miguel Herrera y le pidió que no “me faltes el respeto, a mí no me conoces, vení, vení, da la cara a la cámara. Me faltaste al respeto, al entrenador y a nosotros faltaste al respeto. Al entrenador y a mí. Irrespetuoso”.

¿Qué dijo Iván Alonso sobre la pelea con Miguel Herrera?

Más de tres meses después de la pelea con Miguel Herrera, Iván Alonso alzó la voz y aseguró que no está arrepentido de lo que hizo, pero sí de donde se suscitó el altercado.

“Me arrepiento de donde, no de lo qué hice, porque en sí yo no hice nada, fui a pedir que se hiciera cargo de lo qué había dicho (Miguel Herrera), si no andamos impunes por la vida; decimos cualquier cosa de cualquiera”, inició Iván Alonso en entrevista con Futbol Picante.

El directivo de Cruz Azul señaló que le gustaría encontrarse con Miguel Herrera, exentrenador de Xolos de Tijuana, charlar con él y conocerlo mejor.

“Me gustaría encontrarme con Miguel, con un café de por medio para poder charlar. Es un tipo de una personalidad tremenda, me gustaría conocerlo, porque no lo conozco, por eso nunca juzgue a Miguel Herrera porque no lo conozco”, apuntó Iván Alonso.

¿Qué provocó la pelea entre Iván Alonso y Miguel Herrera?

Los ánimos se encendieron entre Iván Alonso y Miguel Herrera debido a las declaraciones del entrenador mexicano sobre los supuestos engaños del directivo a Club Pachuca y Club Toluca.

“Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca, la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo”, señaló Miguel Herrera sobre Iván Alonso.

Las declaraciones del Piojo Herrera no pasaron por alto en la cúpula de Cruz Azul y después del partido ante Xolos de Tijuana, Iván Alonso se encaró con el estratega y le pidió que se hiciera “cargo de sus palabras”.

“Estamos de frente, hazte cargo, tienes la oportunidad de decirme de frente lo que crees de mí, sin motivo alguno, porque no me conoces”, señaló el director deportivo de Cruz Azul sobre sus palabras en el altercado con Herrera.