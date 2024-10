El partido entre Italia y Bélgica de la UEFA Nations League es uno de los más esperados y emocionantes que habrá en esta Jornada 3. Aquí te decimos dónde y a qué hora verlo en vivo.

Italia recibirá a Bélgica en el Estadio Olímpico este próximo jueves 10 de octubre en la tercera fecha de la UEFA Nations League en la que les espera un duelo reñido.

Ambos equipos se encuentran en el Grupo 2 y están compitiendo junto con la selección de Francia, quién se encuentra empatado con Bélgica por 3 puntos mientras que Italia es el líder por 6 unidades.

En esta tercera fecha de la UEFA Nations League habrá cartelera llena pues en total se disputarán 26 partidos, entre los más destacados son los de Francia vs Israel, España vs Dinamarca y Polonia vs Portugal.

¿Cómo llegan Italia y Bélgica al partido de la Jornada 3 de la UEFA Nations League?

La selección de Italia es el líder del Grupo 2 y se enfrentará ante Bélgica, quien llega en el tercer lugar para la Jornada 3 de la UEFA Nations League.

Italia es uno de los equipos más fuertes de la competencia junto con Francia, pues desde su primer encuentro venció 3-1 a la escuadra a Los Azules de Kylian Mbappé y después derrotó a Israel 2-1.

Ahora, el conjunto azul se verá las caras con Bélgica, quien llega con una victoria y una derrota. En la primera jornada, le ganó 1-0 a Israel pero después cayó ante Francia por 2-0.

La última vez que Italia se enfrentó ante Bélgica en la UEFA Nations League fue en octubre de 2021 y el triunfo se lo llevaron los italianos en casa por un marcador de 2-1.

¿Dónde y a qué hora ver el partido Italia vs Bélgica UEFA Nations League?

Este próximo jueves 10 de octubre, Italia recibirá a Bélgica en el Estadio Olímpico para jugar la Jornada 3 de la UEFA Nations League.

El partido entre Italia y Bélgica iniciará a las 12:45 horas, tiempo del Centro de México y aquí te decimos en dónde verlo en vivo.