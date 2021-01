Todo parecía indicar que Hugo Sánchez dirigiría al Cruz Azul en el Guard1anes 2021, pero la directiva se decantó por Juan Reynoso.

México.- Hugo Sánchez dio a conocer detalles de la fallida negociación que sostuvo con Cruz Azul, entre ellos, los compromisos que hizo con la directiva, como el de obtener el ansiado noveno título en un lapso no mayor a un año.

Aunque se rumoró en días pasados que Hugo Sánchez no llegó al Cruz Azul debido a que sus exigencias no fueron cumplidas, siendo una de estas firmar un contrato por dos años, el analista de ESPN negó tales versiones en el programa Futbol Picante, y es que, dijo, con un año le bastaba para obtener el título. Aunado a ello, reveló que el aspecto económico echo abajo las pláticas.

“He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira… (A mi) me ofrecieron un año (de contrato) y no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón” Hugo Sánchez

Recordemos que la última vez que La Máquina probó las mieles de la gloria fue en 1997, cuando venció al León para así levantar su octavo campeonato de Liga MX.

La vez que Hugo Sánchez prometió hacer campeón del mundo a México

Lo de hacer promesas que suenan difíciles de cumplir se le da muy bien a Hugo Sánchez, pues, por ejemplo, desde antes de dirigir a la Selección Mexicana de 2006 a 2008 prometió un campeonato del mundo.

Incluso hace no mucho tiempo volvió a realizar tal promesa, ya que durante la gestión de Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Méxicana insistió en que él podría hacer campeón del mundo al Tri, siempre y cuando lo dejaran trabajar tres procesos mundialistas, es decir, 12 años.

Pero eso sí, Hugo Sánchez ha cumplido varios de sus ofrecimientos, toda vez que se comprometió a ser bicampeón y lo logró con los Pumas. Mientras que en su época como jugador también auguró que brillaría en el Real Madrid y de igual modo lo termino haciendo.

No obstante, vaya que hacer campeón al Cruz Azul es una misión complicada, máxime porque el “Pentapichichi” tiene casi una década sin dirigir a un equipo profesional.