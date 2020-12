Hugo Sánchez revela que despertó a sus vecinos tras victoria de Pumas

Hugo Sánchez celebró de manera eufórica el gol de Juan Pablo Vigón.

México.- Los aficionados de Pumas todavía se encuentran festejando la espectacular remontada ante Cruz Azul, uno de ellos es Hugo Sánchez, quien nunca ha ocultado su amor incondicional hacia los auriazules.

Incluso, Hugo Sánchez reveló que, luego del gol de Juan Pablo Vigón , mismo que decretó el triunfo de los Pumas, gritó de alegría al grado que despertó a varios de sus vecinos. Y es que el “Pentapichichi” se encuentra residiendo en Madrid, de modo que vio el partido de madrugada.

“Me quedé muy contento y quiero confesarles que grité en casa, que ya era de madrugada aquí (Madrid) y desperté a algunos vecinos con los gritos” Hugo Sánchez

Sin lugar a dudas la algarabía está más que justificada, pues los universitarios, ante todo pronóstico, se recuperaron del 4-0 adverso que se registró en el partido de Ida llevado a cabo en el Estadio Azteca.

Hugo Sánchez llena de elogios a Andrés Lillini

Hugo Sánchez es una voz más que autorizada para hablar de los Pumas, toda vez que, recordemos, salió bicampeón con dicho equipo, además que como jugador fue una figura absoluta en el Pedregal.

En ese sentido, el “Pentapichchi” dio sus impresiones sobre la primera temporada del argentino Andrés Lillini al frente del cuadro auriazul, misma que ha resultado un auténtico cuento de hadas, ya que nadie daba un peso por su gestión debido a que comenzó a días de iniciar el Guard1anes 2020.