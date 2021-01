La directiva del Cruz Azul redujo a la mitad la oferta económica realizada a Hugo Sánchez.

México.- Cuando todo parecía indicar que el Cruz Azul ficharía a Hugo Sánchez, la negociación se cayó debido a la falta de presupuesto, tal como reveló el propio entrenador.

De acuerdo con lo que expuso Hugo Sánchez en ESPN, Cruz Azul le envió una carta membretada que contenía los detalles de la oferta; sin embargo, de un día para otro redujeron al 50 por ciento las cantidades propuestas, lo cual propició que todo se viniera abajo.

“Únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión, dejamos de pasar un día y el 31 de diciembre Jaime Ordiales me hizo la llamada, porque se vino todo para atrás, porque hubo una reunión en la que la situación económica no daba para lo que pedía, pero si aceptaba el 50 por ciento, podía venir. Estábamos listos para viajar el primero de enero, pero todo se vino atrás por la situación económica” Hugo Sánchez

Un año era suficiente para hacer campeón a Cruz Azul: Hugo Sánchez

Asimismo, Hugo Sánchez admitió que se encontraba entusiasmado con dirigir al Cruz Azul luego de ocho años sin dirigir a ningún equipo; no obstante, su dignidad le impidió aceptar la propuesta final de la directiva.

En ese sentido, negó todos los rumores que surgieron luego de su descarte, por ejemplo, aseveró que él estaba dispuesto a firmar un solo año de contrato, pues ese lapso le bastaba para hacer campeón a La Máquina. Aunado a ello, rechazó que quisiera impedir jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

“He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira, por eso no contesté a tantas llamadas telefónicas, para hacerles saber que todo marchó con la seriedad que debe de ser, para aclararlo aquí. Espero que puedan rectificar en algún momento. Me ofrecieron un año, no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón” Hugo Sánchez

Hugo Sánchez tenía listo el plan para “resucitar” al Cruz Azul

Finalmente, Hugo Sánchez explicó que ya había armado toda la planificación de Cruz Azul de cara al Guard1anes 2021, incluso acordó con Jaime Ordiales , director deportivo de la institución, que comenzaría a trabajar este lunes 4 de enero.