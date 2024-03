Continúa la historia sobre los actos racistas en el partido de Chivas vs América de Octavos de Final de Concachampions, que se vivieron en el Estadio Akron.

Ahora los que parecían ser los culpables, la barra de Chivas, se deslinda e incluso sacaron un comunicado en el que reprueban los actos de racismo.

En una publicación se puede leer, que la barra de Chivas, llamada La Irreverente, está en contra de todo acto de racismo: “todos los grupos organizados que apoyamos a Chivas en las buenas y también en las malas repudiamos todo acto de carácter racista dentro y fuera de cualquier estadio donde se presente el Rebaño Sagrado.”

Además comentaron que tomarán represalias contra cualquier persona que realice algún acto o gesto discriminatorio.

Actos racistas a Julián Quiñones en el Chivas vs América

En el Chivas vs América de los Octavos de Final de la Conchampions se vivió una lamentable caso de racismo contra Julián Quiñones.

Mientras se disputaba el partido, Julián Quiñones se acercó a la parte del estadio que está la barra, y además de insultos, se logró escuchar: “p*to n*gro” y sonidos de un chango.

La afición de Chivas con comportamientos de racismo en contra de Julián Quiñones.



La Liga MX, la FMF y Mikel Arriola tienen que sancionar esto.



El racismo no tiene cabida en ningún lugar. Espero una sanción ejemplar.

Este acto, que ninguna autoridad se ha pronunciado, es inadmisible en cualquier estadio de futbol en México y el mundo. Por lo que se espera que la Liga MX tome medidas al respecto y no la barra de Chivas.

¿Qué no la barra de Chivas y las de la Liga MX habían desaparecido?

Desde la tragedia que sucedió en el Estadio Corregidora en el partido de Querétaro contra Atlas del año 2022, en el cual las barras de los equipos se agarraron a golpes y muchas familias resultaron afectadas. Las barras como la de Chivas iban a desaparecer.

Y es que la Liga MX con su portavoz Mikel Arreola, como respuesta a esta tragedia, comentó que las barras tenían que desaparecer, eran grupos que no deberían existir en México, ya que además de apoyar a su equipo, violentaban gente. Parece ser que solo cambiaron su nombre a grupos de apoyo y todo quedó olvidado.

Incluso implementaron el Fan ID, medida que el día de hoy no ha mostrado resultados, puesto que la violencia continua y no se ha detenido a nadie. Además en los estadios no se llevan a cabo los protocolos correctos.