El nombre de Harold Preciado comenzó a sonar en el entorno del Club Santos Laguna porque de acuerdo con algunos reportes el jugador habría resuelto su tema de dopaje por lo que podría reforzar al equipo lagunero.

Harold Preciado lleva más de cinco meses sin tener minutos de juego con Club Santos Laguna, equipo con el que el colombiano tiene contrato, esto luego de que saliera positivo en la prueba de dopaje.

Tras 5 meses sin actividad, a Preciado aún le restan 4 más bajo el mando de los Guerreros, luego de ello, el jugador sería agente libre y estará a la espera de no recibir sanción alguna que le prive de todavía más partidos sin actividad.

¿Cómo va el caso de dopaje de Harold Preciado el aún jugador de Club Santos Laguna?

Harold Preciado no juega desde el primero de marzo de 2024 cuando jugó 77 minutos en el duelo de Club Santos Laguna vs Gallos de Querétaro por el Clausura 2024, después de ese encuentro el colombiano fue suspendido por dar positivo a la prueba de dopaje.

Además por si fuera poco, se filtraron algunos vídeos donde el colombiano se encuentra supuestamente inconsciente en una fiesta con otros elementos del Club Santos Laguna. En primera instancia se dio a conocer que la sustancia que consumió Harold Preciado no habría sido alguna droga o sustancia ilícita.

De acuerdo con TUDN, el positivo en el doping de Preciado se habría dado debido a un medicamento que utilizó para aminorar un dolor que lo aquejaba. Sin embargo, la infracción se presentó para el jugador y con esto, se quedó fuera de actividad con los Guerreros.

Hasta hoy lunes 19 de agosto, no hay una resolución de su caso por lo que todavía no se puede saber si regresará a jugar a la Comarca Lagunera o no. El periodista, Axel Ramírez descartó los rumores de que Harold se incorporará pronto.

No hay resolución en el tema de Harold Preciado. (X: @axelramirezzz11)

Harold Preciado manda indirecta a Club Santos Laguna en redes sociales

Desde su inhabilitación en cancha, Harold Preciado eliminó todo el contenido de su cuenta de instagram que lo vincule con el Club Santos Laguna y hace unos días mandó una indirecta.

Harold Preciado subió una historia a su cuenta de Instagram en donde le tiró una indirecta a sus excompañeros del Club Santos Laguna al decir “cuando me tocaba resolver solo” y un vídeo que acompañaba el post.