De acuerdo a medios argentinos, Boca Juniors volverá a insistir para llevarse a Guido Pizarro, quien tiene contrato con Tigres hasta junio.

Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de Argentina y América, volverá a la carga para intentar arrebatarle al Club Tigres a Guido Pizarro, quien previamente ya ha estado vinculado al equipo xeneize.

De acuerdo a medios argentinos, Guido Pizarro es del gusto de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, quien haría lo posible para convencer al mediocampista argentino que actualmente se encuentra en su quinto año con Tigres.

Esta no es la primera vez que Boca Juniors insiste en hacerse de los servicios de Guido Pizarro, pues según reportes, estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo a principios de este año.

Guido Pizarro Mexsport

¿Cuándo termina el contrato de Guido Pizarro con Tigres?

Guido Pizarro llegó a Tigres, procedente de Lanús, en la temporada 2013/14 y desde entonces se convirtió en un jugador inamovible para Ricardo 'Tuca' Ferretti.

Pizarro regresó a Tigres tras un año en el Sevilla FC, firmando un nuevo contrato que expira en junio de 2021, aunque según reportes, el club de la UANL tiene la opción de extender el vínculo un año más si así lo considera.

Faltará conocer la opinión de Guido Pizarro y si quiere regresar a Argentina con Boca Juniors, equipos con el que disputaría la Liga y la Copa Libertadores.

El día que Guido Pizarro dijo que no le podría decir que no a Boca Juniors

Guido Pizarro no vería mal convertirse en jugador de Boca Juniors y así lo demostró con sus declaraciones hace un par de años cuando se habló por primera vez del interés del club xeneize por sus servicios.

Pizarro dijo, en 2018 para ESPN, que no podría decirle que no a Boca Juniors, club al que consideró como uno de los más importantes del mundo; no obstante, señaló que se encontraba muy bien en Tigres y que jamás actuaría en contra de los intereses del cuadro regiomontano.