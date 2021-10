México.- El grito homofóbico es una “costumbre idiota”, dice Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En la percepción de Gianni Infantino, el tristemente célebre grito homofóbico que suele escucharse en los estadios de México es una “ costumbre idiota ” que aleja a las familias del futbol.

Aunque eso sí, el mandamás del órgano rector reconoció que la Federación Mexicana de Futbol, así como los equipos de la Liga MX, se han esforzado en erradicar el grito homofóbico.

De igual modo, Gianni Infantino insistió en que “todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, esto en relación a quienes tienen conductas discriminatorias.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”

Gianni Infantino