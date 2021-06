“Pulido es la farsa más grande que yo he visto”: Carlos Hermosillo

México.- Si alguien sabe de delanteros letales, ese es Carlos Hermosillo, quien aseveró que Alan Pulido, el ariete de Chivas, es un fiasco como representante de los goleadores aztecas.

“Pulido es la farsa más grande que yo he visto y no es centro delantero para mí, como cuando empezó a jugar con Tigres y después se fue. Él venía de atrás, que me parece es donde funciona”, dijo el exfutbolista para los micrófonos de ESPN.

Aunque reconoció que ya no hay rompe redes mexicanos como los de antes, alabó las cualidades de Raúl Jiménez, ofensivo que actualmente se desempeña como “killer” del Wolves de la Liga Premier.

“(Jiménez) Me parece uno de los mejores centro delanteros que tiene México, está teniendo continuidad y debe tener mayor gol.

“En un futuro no muy lejano vamos a tener una Selección de naturalizados y no dudes que pudiera ser en Qatar. Me parece un absurdo terrible que siendo tantos millones de habitantes, no podamos trabajar con los jóvenes y saber lo importante que son los centro delanteros, que son los que definen”, explicó.

Recordemos que Hermosillo es el máximo goleador mexicano de todos los tiempos en Liga MX con 294 pirulos.