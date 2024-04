Nahuel Guzmán ha sido protagonista en estos días por sus acciones que tuvo en el Clásico Regio, ante eso, el guardameta argentino y Tigres recibieron un castigo ejemplar.

Sin embargo, está vez no vamos a hablar sobre eso, sino de un efecto mariposa que contó Nahuel Guzmán y que tiene que ver con Tigres y Argentina en Qatar 2022.

Pero antes de eso, tenemos que recordar que en 2015, Tigres y River Plate jugaron la Final de la Copa Libertadores.

Sí, cuando los equipos mexicanos jugaban en los torneos de la Conmebol. En esa final a doble partido, Tigres fue derrotado por River Plate.

¿Gracias a Tigres, Argentina fue campeona del mundo? El efecto mariposa que contó Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán contó para el podcast, “Miro de atrás”, un efecto mariposa en el que según él, Gracias a Tigres, Argentina fue campeona del mundo:

“Alario es el que hace el gol. Si él hubiese sido expulsado, empieza una historia nueva y me imagino a Tigres campeón de la Copa Libertadores. Me imagino a Tigres siendo una referencia nacional y mundial, habiendo ganado en el Monumental.

Me imagino lo que hubiese pasado después, con un River siendo todo lo contrario a lo que fue a partir de ese momento. Porque River venía de ganar la Sudamericana, gana la Libertadores y empieza el proceso Gallardo, que es uno de los más ganadores en la historia de River.

‘Alario expulsado, River pierde la final, Gallardo echado de River, se tiene que ir a trabajar a un minimarket, River no tiene la repercusión a nivel nacional, los jugadores no se quieren ir a probar a River, la cantera de River no recibe chicos porque nadie quiere ir a un equipo que perdió una final de Copa Libertadores por primera vez en la historia contra un equipo mexicano’.

Entonces, ¿qué pasa? No aparecen los Enzo Fernández, los Julián Álvarez y no aparecen los Gonzalo Montiel.”

¿Qué pasó en la final de Tigres vs River Plate?

En el año 2015, Tigres y River Plate jugaron la Final de la Copa Libertadores, en aquella época todavía se jugaba a doble partido.

La ida se jugó en el Volcán. Tigres jugó un gran partido, incluso se puso por encima del marcador por 2 goles, sin embargo dejó escapar muchas oportunidades y por varios errores el marcador quedó 2 a 2.

Para la vuelta, se vio la jugada que comenta Nahuel Guzmán sobre Alario. En el minuto 8 del primer tiempo, el jugador argentino le hizo una barrida terrible a Guido Pizarro, pero el árbitro la calificó con una amarilla.

A la postre, River Plate se coronó campeón de la Libertadores en El Monumental, tras ganar 3 por 0 el segundo partido.