Hoy viernes 21 de marzo, se llevó a cabo la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China 2025 de la F1 y aquí te decimos cómo les fue los pilotos.

Después de la única práctica libre, ya se definió quién saldrá en primer lugar en la carrera sprint del GP de China y será el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton.

El nuevo piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, consiguió su primer logro en la escudería tras ser el más rápido del Circuito de Shanghái.

Cabe recordar que los tres primeros lugares de la práctica 1 del GP de China fueron para Lando Norris de la escudería McLaren, después Charles Leclerc de Ferrari y en tercero Oscar Piastri de McLaren.

Resultados de la clasificación de la carrera sprint del GP de China 2025

El nuevo piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, clasificó en primer lugar para la carrera sprint del Gran Premio de China 2025 de la F1.

Después le siguieron Max Verstappen de Red Bull, Oscar Piastri de McLaren, Charles Leclerc de Ferrari y George Russell de Mercedes, quienes saldrán en los primeros lugares de la carrera sprint del GP de China.

“Quiero agradecerle a este público increíble. No esperaba este resultado pero estoy muy feliz y orgulloso. La última carrera había sido un desastre. Vine a una pista que me encanta: Shangái es un lugar fantástico con un clima muy bueno. Hicimos grandes cambios y el equipo hizo un gran trabajo en el descanso para manejar el auto. No puedo creer que haya conseguido la pole”, declaró Lewis Hamilton.

Así quedaron los pilotos en la clasificación de la carrera sprint del GP de China de la F1:

Lewis Hamilton Max Verstappen Oscar Piastri Charles Leclerc George Russell Lando Norris Kimi Antonelli Yuki Tsunoda Alexander Albon Lance Stroll Fernando Alonso Oliver Bearman Carlos Sainz Gabriel Bortoleto Isack Hadjar Jack Doohan Pierre Gasly Esteban Ocon Nico Hulkenberg Liam Lawson

¿A qué hora y dónde ver la carrera sprint del GP de China?

Este viernes 21 de marzo se llevará a cabo la carrera sprint del Gran Premio de China de la F1 a las 21:00 horas, centro de México.

La carrera sprint del GP de China constará de 19 de vueltas y los primeros ocho finalistas ganarán puntos. Posteriormente, el sábado 22 se llevará a cabo la clasificación para la gran carrera.