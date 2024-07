Sigue la actividad de la Summer Cup 2024 y ahora es turno del partido Gotham FC vs Chivas Femenil; aquí te decimos a qué hora y dónde verlo completamente en vivo.

El Gotham FC vs Chivas Femenil se llevará a cabo el viernes 2 de agosto en el Red Bull Arena New Jersey, el cual también es casa del New York Red Bull, de la MLS.

El partido es importante para ambos equipos, pues el que saque la victoria peleará directamente por uno de los cuatro boletos a las semifinales del torneo.

Cabe recordar que la Summer Cup es un torneo en donde participan 14 equipos de la NWSL, primera división del futbol femenil de Estados Unidos, y 6 conjuntos de la Liga MX Femenil.

Chivas Femenil se mide al Gotham FC por el pase a semifinales de la Summer Cup

Chivas Femenil vuelve a la actividad en la Summer Cup y lo hace midiéndose ante el Gotham FC, rival ante el que buscará su pase a semifinales.

Chivas Femenil se encuentra en la tercera posición del Grupo D con 3 puntos, producto de 1 victoria y 1 derrota.

Por su parte, el Gotham FC es líder del sector con 5 unidades, producto de 1 triunfo y 1 empate y su respectiva victoria en penales.

Es por esto que el partido es de vital importancia para ambos equipo; si gana, el Gotham FC estará asegurando su boleto a las semifinales de la Summer Cup.

Por su lado, Chivas Femenil está obligado a ganar y a esperar los resultados de los demás duelos para conocer si avanza a semifinales o queda eliminado.

Gotham FC vs Chivas Femenil: Horario y canal para ver el partido de la Summer Cup en vivo

Será el viernes 2 de agosto cuando se lleve a cabo el duelo Gotham FC vs Chivas Femenil como parte del cierre del Grupo D de la Summer Cup.

El duelo está programado para iniciar en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Red Bull Arena New Jersey.

Datos del partido: