El portugués marcó el tercer y último gol de la ‘Vecchia Signora’ frente a la Sampdoria, con lo que inician la defensa del título con una victoria.

Juventus' Italian coach Andrea Pirlo (R) congratulates Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo (L) as Sampdoria's Italian coach Claudio Ranieri (Rear R) looks on at the end of the Italian Serie A football match Juventus vs Sampdoria on September 20, 2020 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (MIGUEL MEDINA)