Real Madrid despertó y se metió a la pelea por el liderato de LaLiga. El equipo merengue derrotó 0-3 al Girona y ya sólo lo separan dos puntos del líder con un partido menos.

A la Cenicienta se le hizo calabaza la carroza y esta temporada, Girona no es la sombra de lo que fue en 2023-24. Ante Real Madrid no puso resistencia y cayó por 0-3 en casa.

La victoria sabe bastante bien en la casa blanca, pues aprovecharon el empate del FC Barcelona ante el Betis y se colocaron a sólo dos puntos de distancia.

No obstante, la victoria del Madrid no estuvo exenta de problemas. Las lesiones no sueltan al equipo merengue y antes del partido frente a Girona, se confirmó que Rodrygo sufrió una nueva lesión muscular, mientras que Jude Bellingham salió de cambio con molestias visibles.

Real Madrid derrotó 0-3 a Girona en la Jornada 16 de LaLiga

Luego del revés ante el Athletic, Real Madrid se reencontró con la victoria y se llevó los tres puntos del Estadio Montilivi tras vencer por 0-3 al Girona en el marco de la Jornada 16 de la temporada 2024-25 de LaLiga.

Jude Bellingham abrió el marcador a favor del Real Madrid al minuto 36. El mediocampista británico aprovechó un rechace en el área, encontró el balón y lo mandó a guardar.

Bellingham ha registrado cinco goles en los últimos cinco partidos del Real Madrid en LaLiga.

El show de Bellingham continuó en la segunda mitad, asistió para el gol de Arda Güler.

Ya sin Jude en la cancha por lesión, Real Madrid marcó el 0-3, cortesía de Kylian Mbappé, quien llegó a ochos goles en la temporada de Liga.

KYLIAN MBAPPE WHAT A FINISH!



LUKA MODRIC INSANE ASSIST! WOW!



pic.twitter.com/hsCTRIfb3n — TC (@totalcristiano) December 7, 2024

¿Cuándo vuelve a jugar Real Madrid?

Luego de la victoria por 0-3 ante Girona, Real Madrid deberá cambiar de chip rápidamente y concentrarse en la UEFA Champions League. Los merengues se medirán a Atalanta en la Jornada 4 de la fase de liga.

La visita del Real Madrid al Gewiss Stadium de Bérgamo, Italia, será este martes 10 de diciembre. A continuación te dejamos todos los detalles del partido.