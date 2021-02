Marcos Silveira, exportero del Palmeiras, se burló de Gignac tras la derrota de Tigres en el Mundial de Clubes, por lo que el francés le respondió.

André-Pierre Gignac no se quedó callado ante la acción de Marcos Oliveira, exportero de Palmeiras, quien se burló de Tigres luego de que perdiera la gran final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ante el Bayern Múnich.

Todo comenzó desde el enfrentamiento entre Tigres y Palmeiras que ganó el conjunto mexicano con un gol de Gignac. Después del partido, el francés publicó un mensaje en su cuenta de Instagram: "Vamos Tigres, Vamos Corinthians", apoyando al archirrival del 'Verdao'.

Gignac provocó la molestia de Marcos Silveira

Estas palabras de Gignac no gustaron nada a Marcos Silveira, considerado un ídolo de Palmeiras, quien aprovechó que Tigres perdió la final del certamen para burlarse.

“Gritó ‘vamos Corinthinas’ y terminó subcampeón. No hay novedad” Marcos Silveira

Gignac contestó a la burla de Marcos Silveira

Como era de esperarse Gignac tardó poco en contestar a la burla de Marcos Silveira y lo hizo señalando que su equipo, el Palmeiras, terminó en el cuarto lugar en un torneo de seis equipos, al tiempo que volvió a mostrar su apoyo al Corinthians.

“Tú equipo de seis fue cuarto. Vamos Corinthians”

Tigres de Gignac, el mejor equipo de Concacaf en la historia del Mundial de Clubes

Los Tigres de México, liderados por André-Pierre Gignac, hicieron historia al convertirse en el primer equipo mexicano y de Concacaf que accede a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Fue en su primera participación en el torneo, donde el equipo dejó atrás al Ulsan Hyundai, campeón de Asia, y al Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores, para llegar a la final y disputar el título ante el Bayern Múnich.

Palmeiras, el peor equipo de Conmebol en un Mundial de Clubes

Palmeiras, al igual que Tigres, también hizo historia, aunque de forma completamente contraria. Y es que el conjunto de Sao Paulo se convirtió en el peor equipo de Conmebol en la historia del Mundial de Clubes.

El equipo brasileño no solo no logró ganar ninguno de sus partidos, sino que además no pudo siquiera anotar un gol en el certamen, consumando la peor participación para un campeón de Copa Libertadores.