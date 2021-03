Gerardo Martino aseveró que todos los jugadores deben estar disponibles siempre para atender un llamado de la Selección de futbol de México.

México.- Gerardo Martino, DT de la Selección de futbol de México, afirmó que sería ilógico que Carlos Vela vaya como refuerzo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, como se ha rumorado en las últimas horas.

Y es que, en la consideración de Gerardo Martino, un jugador debe estar dispuesto para jugar con la Selección de futbol de México en cuanto sea requerido y no a capricho , como ha sucedido con Carlos Vela en el pasado.

“Yo no soy el jefe de Jaime ni mucho menos, soy su colega, lejos de mi está ponerme por encima de su situación. En el caso de Carlos lo dije: es que cuando uno está a disposición de selecciones, está a disposición de todas las selecciones, no de unas sí y otras no. Me parecía ilógico recurrir a un futbolista que no tiene la disposición de acudir a la selección en toda la palabra” Carlos Vela

¿Carlos Vela será refuerzo para Juegos Olímpicos de Tokio 2021?

Aunque, según trascendidos, Carlos Vela tiene la ilusión de reforzar a la Selección de Futbol de México Sub-23 que participará en los Juegos Olímpicos, existen versiones que giran en torno a que Gerardo Martino no vería con buenos ojos que eso sucediera, ya que iría en detrimento de su autoridad.

A lo largo de su proceso, Gerardo Martino ha sido muy congruente respecto a la disciplina interna en la Selección de futbol de México, que por cierto este martes 30 de marzo enfrentará a Costa Rica en lo que será el cierre de la Fecha FIFA.

De modo que luce verdaderamente complicado que Carlos Vela sea refuerzo del combinado que dirige Jaime Lozano . Además, tampoco es que sea seguro que el jugador del LAFC vaya a querer dejar a medias la temporada de la MLS.

Carlos Vela Adrián Macías / Mexsport

Insisten en que Chicharito Hernández sea refuerzo

Diversos personajes del medio futbolístico mexicano, como David Failtelson y Mario Carrillo , consideran que el Chicharito Hernández sería un refuerzo ideal para la Selección de futbol de México Sub-23 que peleará por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.