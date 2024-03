La expulsión de Gerardo Arteaga fue el parteaguas en el partido entre Rayados y Chivas, esa acción abrió el camino para lo que fue la victoria del Guadalajara.

El motivo de la tarjeta roja de Gerardo Arteaga fueron insultos al árbitro, Adonai Escobedo. Las televisoras hicieron el intento por ver qué dijo el jugador de Rayados.

Sin embargo, todas eran especulaciones, hasta que el mismo jugador publicó cuáles fueron las palabras exactas.

Además ya ofreció disculpas a los aficionados del Monterrey por su equivocación: “Asumo 100% mi responsabilidad y no buscaré excusarme con nada. Les prometo que no volverá a pasar y seguiré trabajando.

¿Cómo fue la expulsión y qué dijo?

En el final del primer tiempo en el partido entre Rayados y Chivas, el árbitro, Adonai Escobedo, expulsó a Gerardo Arteaga después de que este, lo insultara.

Pero antes de la tarjeta roja, Gerardo Arteaga disputaba un balón con un jugador de las Chivas, al ver que el silbante no le marcó una falta a su favor, hizo un berrinche y pateó unos objetos que estaban fuera del campo.

Adonai Escobedo vio esto y al principio lo iba a amonestar, hasta que lo insultó y sin dudar le sacó la tarjeta roja directa.

Todos los medios especularon que utilizó palabras como: “cabr*n” o hasta “p*ndejo”. Pero el mismo jugador de Rayados aclaró la situación:

“Lo de cabr*n jamás lo dije. “Van dos faltas que me hacen, no mames”. Una jugada antes me pidió disculpas por que dijo que no vio falta.”, publicó Gerardo Arteaga por los rumores que se decían.

Lo de CABRON jamás lo dije🤷🏻‍♂️

“Van 2 faltas que me hacen no mames”

¿Cómo quedó el Rayados vs Chivas?

Chivas sacó un gran resultado de visitante ante Rayados, aunque fueron los locales los que cavaron su propia tumba.

Todo inició con la expulsión de Gerardo Arteaga, después un autogol de Héctor Moreno abrió el marcador, y para finalizar, el Corcho Rodríguez también vio una tarjeta roja.

Chivas aprovechó los espacios y Marín anotó el 2 a 0 final. Resultado que es oxígeno puro para Fernando Gago.