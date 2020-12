El DT del Napoli, Gennaro Gattuso, reveló que padece de una enfermedad desde hace 10 años, por lo que aprovechó para mandar un mensaje a los niños.

Una de las principales características de Gennaro Gattuso como jugador era su pasión y que no tenía piedad por nada ni por nadie a la hora de jugar, pero como persona es todavía mejor y así lo demostró al mandar un emotivo mensaje tras revelar que padece que una extraña enfermedad.

En los últimos duelos del Napoli, donde milita el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, ya se había visto a Gattuso con un parche en su ojo derecho, además de que había evitado hablar ante los medios de comunicación.

El emotivo mensaje de Gattuso

Sin embargo, fue tras el empate del miércoles por la noche ante el Torino, que el 'Rino' decidió dar la cara, no solo para revelar su padecimiento, sino también para mandar un mensaje a los niños del mundo.

"Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo" Gennaro Gattuso. DT Napoli

El entrenador del conjunto napolitano reveló que padece miastenia ocular, lo que se pudo observar en su ojo derecho, el cual estaba caído. Señaló que es una enfermedad que arrastra desde hace 10 años , pero que esta ocasión ha sido la más fuerte.

“Tengo miastenia. Han sido días difíciles. Ver doble 24 horas no es fácil.



"Hago un llamamiento a los niños que se avergüenzan cuando se ven en el espejo: la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema pasará y seré más bello".



Genio, figura y humano, Gattuso 👏 pic.twitter.com/z7UtfuWBUD — Goal en español (@Goal_en_espanol) — Goal en español (@Goal_en_espanol) December 24, 2020

¿Qué es la miastenia?

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos voluntarios del cuerpo.

La característica principal de esta enfermedad es una debilidad muscular que aumenta durante los períodos de actividad y disminuye con periodos de descanso. Los músculos más afectados con este padecimiento suelen ser los párpados -el caso de Gattuso-, la expresión facial, la masticación, el habla y la deglución.