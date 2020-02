El estratega italiano aseguró que la prensa mexicana lo está "masacrando" por no utilizar a Lozano, quien le costó 800 mdp al club napolitano

Las criticas por no utilizar a Hirving 'Chucky' Lozano han llegado hasta los oídos de Genaro Gattuso, entrenador del Napoli, quien habló al respecto de la situación que vive el delantero mexicano, quien casi no ha visto minutos en el conjunto italiano.

El estratega contestó la pregunta de un periodista italiano que escribió que la prensa mexicana le había "declarado la guerra" por no utilizar a Lozano, quien le costó 800 mdp al club napolitano, por lo que señaló ya no irá a México.

"Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno... ¡paciencia! Ya no iré a México" Genaro Gattuso. DT Napoli

Gattuso en conferencia de prensa

El que sí dijo merece más minutos es el español Fernando Llorente , quien, al igual que Lozano, casi no ha visto actividad; sin embargo, Gattuso se justificó al asegurar que tiene muy buenos jugadores en ataque.

"No sé esto. Tengo jugadores muy fuertes en ataque y decido juego tras juego. Creo que le estoy dando muy poco espacio a Fernando en este momento. Llorente merecería mucho y mucho más"

'Chucky' no será convocado ante Cagliari

En la misma conferencia de prensa este sábado 15 de febrero, Genaro Gattuso reveló que Hirving 'Chucky' Lozano no fue convocado para el partido del domingo ante Cagliari en Serie A, debido a una contractura , mientras que tampoco llamó a Allan, pues no entrenó de buena forma en la semana.

"Koulibaly, Milik, Lozano y Allan están fuera. Hirving tuvo una contractura. Allan no entrenó como yo quería, entrenó caminando y así se quedará en casa, no lo he llamado. Mañana es otro día, nos vamos sin rencor. Si trabaja como yo quiero, volverá, de lo contrario esperará nuevamente"

Desde la llegada de Gattuso, Lozano ha visto muy pocos minutos, incluso no ha sido tomado en cuenta para un partido de Coppa Italia, lo que ha provocado entre en un mal momento, razón por la que Luis García decidió escribirle una carta.