Los fans dicen que el nuevo piloto de la escudería Williams, Franco Colapinto, es el nuevo Lionel Messi y el piloto argentino reaccionó ante estas ridículas comparaciones.

Franco Colapinto llegó hace poco a la F1 para ocupar el asiento que dejó libre el estadounidense Logan Sargeant y en poco tiempo se ha vuelto uno de los pilotos más populares.

A pesar de que no ha ganado carreras, Franco Colapinto ha logrado sumar puntos para Williams y muchos esperan que el argentino firme un contrato para la temporada 2025 de la F1.

El piloto de Williams es el primer argentino en 23 años que corre en la F1 y ha sorprendido a todos, incluyendo a otras escuderías como Red Bull.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre las comparaciones con Lionel Messi?

El piloto de Williams, Franco Colapinto, reaccionó a las ridículas comparaciones con Lionel Messi y el argentino dijo que no le llega a los talones a pesar de que es la sensación de la F1.

“No, no me siento ni cerca de Lionel Messi. El está en otro nivel y realmente no puedo creer cuando la gente me compara con Leo, yo me quedo como ‘¿Qué te pasa?’”, respondió Fernando Colapinto.

“Es que llevo poco tiempo en la F1 y sé que el entusiasmo es muy grande. Muchos argentinos se subieron, me están siguiendo y me están animando y eso es muy agradable de ver pero creo que todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a eso”, agregó el piloto de Williams.

El futuro de Franco Colapinto en la F1 es incierto pues solo estará en el asiento de Williams hasta que termine la temporada 2024 pero algunos equipos podrían abrirle sus puertas en el 2025.

Red Bull voltea a ver a Franco Colapinto

El piloto argentino, Franco Colapinto, llamó la atención de Christian Horner, el jefe de Red Bull y después de ver su rendimiento en las últimas cinco carreras admitió que está interesado.

“Colapinto es un piloto interesante…Sería un mal jefe de equipo si no investigara si está disponible…Él es un buen piloto. Obviamente merece estar en la Fórmula 1″, declaró Christian Horner.

Además, existen fuertes rumores de que Red Bull está planeando sustituir a Checo Pérez con Franco Colapinto debido a los malos resultados que tuvo el piloto mexicano esta temporada 2024.