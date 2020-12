Floyd Mayweather afirmó que el mejor libra por libra en todo caso es Gervonta Davis.

México.- El Canelo Álvarez en un boxeador que no deja a nadie indiferente. Mientras que unos consideran que es el mejor libra por libra del mundo; otros de plano piensan que hay mucho mejores boxeadores en la actualidad, tal es el caso de Floyd Mayweather.

Durante un evento de box realizado en el Reino Unido, Floyd Mayweather aseguró que existe, no uno, sino varios boxeadores que son mejores que el Canelo Álvarez, quien recién ganó los títulos de peso Supermediano entregados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Callum Smith.

Asimismo, el legendario boxeador norteamericano señaló que, si tuviera que dar un nombre para el dueño de la etiqueta del mejor libra por libra, ese sería el de Gervonta Davis .

“Hay varios tipos que están ahí arriba libra por libra (en relación al Canelo Álvarez). Ahorita si tuviera que decir al tipo que fuera número uno libra por libra, y no lo estoy diciendo solamente (porque lo promueva)... el peleador más emocionante es Gervonta Davis” Floyd Mayweather

Floyd Mayweather quiere que Canelo Álvarez enfrente a Billy Saunders

En ese sentido, Floyd Mayweather expuso que Kell Brook y Billy Saundres son otros de los boxeadores con mayor proyección en la actualidad.

Incluso mostró su ilusión por ver una pelea entre Billy Saundres y el Canelo Álvarez, quien, en su consideración, le ha aprendido mucho en lo boxístico.

“Me he dado cuenta que Canelo ha estado viendo mis videos, me doy cuenta que Canelo ha estado estudiando mi habilidad… No quiero que Billy Saunders ignore al Canelo. Creo que va a ser una grandiosa pelea” Floyd Mayweather

¿Hay posibilidades de la pelea Canelo Álvarez contra Billy Saunders?

Es muy probable que Billy Saunders sea uno de los tres rivales que el Canelo Álvarez enfrente en 2021, al igual que Caleb Plant . De hecho, cualquiera de ellos pudo haber sido su rival en este 2020; sin embargo, la pandemia de coronavirus provocó que los planes cambiaran.