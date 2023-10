Ileana Salas quien fuera exesposa de Alan Pulido fue tachada de interesada después de que se filtraron unos audios que hablan mal del Palermo Ortíz.

Todo parece indicar que se ha acabo el amor entre la exesposa de Alan Pulido, y el Palermo Ortíz, pues filtraron unos audios donde, Ileana Salas habla mal del Palermo Ortiz por no tener tanto dinero, por lo que internautas las tacharon de interesada.

Cabe mencionar que hace unas semanas el jugador del Club Pumas confirmaba su noviazgo, quien mediante fotos se le veia muy enamorado.

Incluso hasta se le vio paseando junto a ella por la CDMX, aunado a ello en el último partido de los universitarios, Ileana Salas subió una historia a su Instagram donde dejó ver que se encontraba viendo el juego.

A raíz de estos audios, ambos personajes no se han pronunciado a través de redes sociales, por lo que aún no se sabe si su relación sigue firme o si ya llegó a su fin.

Exposa de Alan Pulido dice que Palermo Ortíz no tiene la vida resuelta

A través de redes sociales, circularon unos audios, donde supuestamente la exesposa de Alan Pulido dice que el Palermo Ortíz “no tiene la vida resuelta”. Esto porque en el papel el jugador del Club Pumas no gana lo suficiente como lo hacia Puligol en la MLS.

De acuerdo a los audios filtrados, la exesposa de Alan Pulido se acostumbró a que todos los exnovios que ha tenido, tenían su vida resuelta, pues tenían negocios, algo que quizá en este momento el Palermo Ortíz no tiene.

Y aunque aseguró que el jugador de los universitarios es buen tipo y que la trata bien, esta situación la hecho sentir insegura de continuar con la relación.

“Wey, desde que tengo 18 estoy acostumbrada a que todos mis exnovios tienen la vida resuelta, o sea todos tienen sus negocios propios y ya tienen una vida hecha. Este niño no es codo, pero wey, no tiene exagerado dinero, soy una persona que no le gusta trabajar”, se escucha en el audio.

¿EXTRAÑA EL DINERITO DE #ALANPULIDO?

FILTRAN AUDIOS DE LA NOVIA DE ARTURO ORTÍZ Y EX-ESPOSA DE @alanpulido , LA TACHAN DE INTERESADA.



La psicóloga #mexicana, Ileana Salas, hablando de su novio el defensa de #Pumas, #ArturoOrtíz: "Me gusta. Pero notas que no tiene exagerado…

Palermo Ortíz afirma que le dolió perder la titularidad

A lo largo de este y en gran parte del Apertura 2023, el Palermo Ortíz ha sido banca con el Club Pumas, por lo que el zaguero mexicano señaló haberle dolido perder la titularidad.

En conferencia de prensa, el Palermo Ortíz habló de lo que significó perder la titularidad con los universitarios, donde destacó que desde la pretemporada inició como titular y que a raíz de la llegada de los refuerzos le tocó ser suplente.

“Yo realmente siempre he trabajado y he entrenado para ser titular, ahora me toca estar en esta posición, relamente es difícil, porque vienes de jugar y toca ser suplente, pero bueno hay que tener cabeza y hay que asimilarlo porque esto es un equipo” mencionó Ortíz.

Cabe mencionar que a lo largo de estas 13 jornadas transcurridas en el Apertura 2023, el Palermo suma 3 partidos como titular.

Quiere volver a la titularidad✅



Arturo ‘Palermo’ Ortiz revela su dolencia por haber perdido la titularidad en Pumas❌



Revela que nunca ha dejado de trabajar para ser parte del once inicial🐾#Pumas #PalermoOrtiz pic.twitter.com/utiQxWIMuu — Jesús May (@Jesus_May_) October 25, 2023

