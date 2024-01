Joao Rojas quien rescindió contrato con Rayados se despidió del equipo y de todo el personal que trabaja en el club mediante un mensaje, en el cual le dijo de todo al Tano Ortíz.

Rayados y Joao Rojas llegaron a un acuerdo para la rescisión de contrato al no entrar en planes para el Clausura 2024 y a través de un mensaje, el jugador ecuatoriano se despidió de sus compañeros, lo que llamó la atención es que en su despedida le dijo de todo al Tano Ortíz.

Rojas llegó a Rayados en el 2022, sin embargo nunca pudo ser un referente del equipo a pesar de haber llegado como refuerzo bomba.

En su paso por el equipo regiomontando, el ecuatoriano marcó dos goles en los 19 partidos que disputó.

Joao Rojas le dijo de todo al Tano Ortíz en su despedida de Rayados

Joao Rojas quien ya no es más jugador de Rayados, se filtró un mensaje donde el jugador se despide de sus compañeros y de toda la gente que trabaja en el club. Lo sorprendente de ello es que al Tano Ortíz le dijo de todo. donde al parecer tenían diferencias y en el texto las hace ver.

En rede sociales circuló el mensaje que Joao Rojas les dejó a sus compañeros tras salir de Rayados, donde se pudo leer lo agradecido que estaba. Además le mandó un recadito al Tano Ortíz, quien de acuerdo al jugador, el estratega quería sacarlo del equipo.

Además le hizo ver que él tuvo el valor de decirle sus cosas de frente y no como el Tano, quien no tuvo el valor de decirle que estaba fuera del equipo.

“Me despido de todos, incluso del DT que me dijo hace 6 meses que me iba a sacar, faltándome al respeto de una forma humillante. Que bueno que pude decirle lo que siento de frente con los huevos grandotes que tengo, mismos que le faltaron para decirme que me tengo que ir” se lee en el mensaje.

Mensaje Joao Rojas (captura de pnt)

Rayados líder del Clausura 2024

A pesar de los problemas que han rodeado en las últimas semanas, entre ellos el de Joao Rojas o los aficionados atropellados, Rayados se mantiene con buena cara en este Clausura 2024 y marcha como líder del certamen.

Actualmente Rayados suma 10 puntos y se mantiene invicto en el Clausura 2024, derivado a tres victorias y un empate.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok