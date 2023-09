La entrega al premio The Best al mejor jugador del año está muy cerca de entregarse y la FIFA ya sacó la lista de jugadores que estan nominados para llevarse este premio y por primera vez no hay ningún jugador del Real Madrid.

Además también se premiara a la mejor jugadora femenil luego de la Copa del Mundo Femenil y hay varias jugadores que son candidatas a llevárselo, la ventaja la tiene Aitana Bonmatí por ganar el premio a la mejor jugadora del Mundial y de la UEFA Champions League.

En la categoría de futbol varonil a mejor jugador del año, están jugadores como Julián Álvarez,Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappé entre otros futbolistas para llevarse este premio por buenas actuaciones individuales y colectivas.

Erling Haaland, Lionel Messi o Kylian Mbappé los tres candidatos a llevarse el premio The Best

El premio The Best lo entrega la FIFA al jugador con mejor rendimiento y al que haya ganado cosas importantes durante todo el año con su Selección o equipo y jugadores como Haaland, Messi y Mbappé son los tres máximos candidatos a llevárselo.

Erling Haaland ganó 5 títulos con el Manchester City en la última temporada, además fue galardonado como el máximo goleador del años y rompió muchos récords con el equipo inglés en su primera temporada en la Premier League.

Otro gran candidato es Lionel Messi, que a pesar de que con el PSG no ganó mucho la última temporada, se llevó el premio al mejor jugador del Mundial y además ganó la Copa del Mundo con la Selección de Argentina siendo pieza clave.

El delantero del PSG, Kylian Mbappé ganó lo mismo que Lionel Messi en la última temporada, lo deslumbrante del francés en el año fue que en el Mundial fue el goleador de la Copa del Mundo y en la final marcó tres goles pero se quedarían sin ganar.

Aitana Bonmatí es la máxima candidata para llevarse el premio The Best en el futbol Femenil

Tras la Copa del Mundo Femenil 2023, España se llevó su primera copa en la historia del futbol y también Aitana Bonmatí se llevó el premio a la mejor jugadora del Mundial y eso la catapulta como la máxima candidata en llevarse el premio al The Best.

Además la jugadora del Barcelona, ganó el premio a la mejor jugadora de la UEFA Champions League Femenil tras ganar dicho torneo y también al ganar la Liga con el cojunto culé.

¿Qué jugador ha ganado más el premio The Best en la historia?

El premio The Best es un trofeo aparte del Balón de Oro y también existe una lista de los jugadores que han sido más veces galardonados como ele mejor jugador del año.

Esta es la lista de los pocos jugadores que más premios The Best han ganado en la historia del futbol:

Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) Lionel Messi (2019 y 2022) Robert Lewandoski (2020 y 2021) Luka Modric (2018)

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok